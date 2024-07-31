https://ria.ru/20240731/vinnik-1963252478.html

Адвокат заявил, что не может раскрыть местонахождение Винника

Адвокат заявил, что не может раскрыть местонахождение Винника - РИА Новости, 31.07.2024

Адвокат заявил, что не может раскрыть местонахождение Винника

Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:41

2024-07-31T17:41

2024-07-31T17:53

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россия

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказавшись раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного."Информация на данном этапе конфиденциальна, она не может быть раскрыта до тех пор, пока кое-что не произойдет... Мы всегда открыты для переговоров об обмене. Мы не можем раскрывать деталей, но мы работаем над этим", - сказал Бух.При этом он добавил, что не может раскрыть подробную информацию о данном процессе "до тех пор, пока не произойдет обмен". На вопрос о том, где сейчас находится Александр Винник, юрист ответил, что "не может этого раскрыть"."Я не представляю заключенных в России, но они находятся в пути. Это то, что мне сообщили мои коллеги, представляющие лиц, арестованных российскими властями", - резюмировал Бух.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными. Посольство России в Вашингтоне также заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США.По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались и американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США, не принес результатов.РИА Новости обратилось за разъяснениями по данному поводу в Федеральное бюро тюрем и госдепартамент США, однако пока не получило какого-либо официального комментария.

https://ria.ru/20240731/ssha-1963235696.html

https://ria.ru/20240703/vinnik-1957225019.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр винник, в мире, россия, дмитрий песков, владислав клюшин, сша