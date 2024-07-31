https://ria.ru/20240731/vinate-1963256335.html
Суд продлил арест французу Винатье*
Суд продлил арест французу Винатье* - РИА Новости, 31.07.2024
Суд продлил арест французу Винатье*
Замоскворецкий суд Москвы продлил до осени срок ареста признанного в РФ иноагентом гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:57
2024-07-31T17:57
2024-07-31T18:12
россия
москва
происшествия
франция
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алексей синицын
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до осени срок ареста признанного в РФ иноагентом гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Наталья Чепрасова.Сам Винатье* заявил, что не сможет скрыться от следствия, так как у него истек срок действия визы.Таким образом, Винатье* останется в СИЗО как минимум до 5 сентября. До этой же даты был продлен срок следствия по делу.Сам француз просил отправить его под домашний арест. В свою очередь его адвокат Алексей Синицын поддержал своего подзащитного и просил смягчить ему меру пресечения, изменив ее на домашний арест или залог, сумму которого не назвал.В обоснование своей позиции защита представила документы о наличии собственности в Москве у супруги Винатье*, которая отправила письменное согласие о его проживании в квартире. До ареста он проживал в гостинице, так как ему "так было удобнее для рабочих встреч".Также защита указывала, что все заявленные свидетели по делу были допрошены, поэтому он якобы не может оказать давление на них, о чем говорилось в ходатайстве следователя.Замоскворецкий райсуд арестовал Лорана Клод Жан Луи Винатье* в начале июня. В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".Ранее в суде француз признал вину и раскаялся. На заседании по избранию ему меры пресечения Винатье* сообщил, что является доктором наук и работает советником в швейцарском центре гуманитарного диалога.Ранее ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240704/vinate-1957309722.html
https://ria.ru/20240722/inoagent-1961118618.html
https://ria.ru/20240704/imuschestvo-1957267324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, франция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей синицын
Россия, Москва, Происшествия, Франция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Алексей Синицын
Суд продлил арест французу Винатье*
Суд оставил Винатье, обвиняемого в сборе военных сведений, в СИЗО до осени
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до осени срок ареста признанного в РФ иноагентом гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решение судья Наталья Чепрасова.
Сам Винатье* заявил, что не сможет скрыться от следствия, так как у него истек срок действия визы.
Таким образом, Винатье* останется в СИЗО как минимум до 5 сентября. До этой же даты был продлен срок следствия по делу.
Сам француз просил отправить его под домашний арест. В свою очередь его адвокат Алексей Синицын
поддержал своего подзащитного и просил смягчить ему меру пресечения, изменив ее на домашний арест или залог, сумму которого не назвал.
В обоснование своей позиции защита представила документы о наличии собственности в Москве у супруги Винатье*, которая отправила письменное согласие о его проживании в квартире. До ареста он проживал в гостинице, так как ему "так было удобнее для рабочих встреч".
Также защита указывала, что все заявленные свидетели по делу были допрошены, поэтому он якобы не может оказать давление на них, о чем говорилось в ходатайстве следователя.
Замоскворецкий райсуд арестовал Лорана Клод Жан Луи Винатье* в начале июня. В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
Ранее в суде француз признал вину и раскаялся. На заседании по избранию ему меры пресечения Винатье* сообщил, что является доктором наук и работает советником в швейцарском центре гуманитарного диалога.
Ранее ЦОС ФСБ
России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.