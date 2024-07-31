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Госдеп одобрил потенциальную сделку по продаже вертолетов Словакии

Госдеп одобрил потенциальную сделку по продаже вертолетов Словакии - РИА Новости, 31.07.2024

Госдеп одобрил потенциальную сделку по продаже вертолетов Словакии

Госдепартамент США одобрил возможную продажу 12 ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper Словакии на сумму около 600 миллионов долларов, сообщил Пентагон в среду. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T23:03

2024-07-31T23:03

2024-07-31T23:06

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу 12 ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper Словакии на сумму около 600 миллионов долларов, сообщил Пентагон в среду. "Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Словакии ударных вертолетов AH-1Z и соответствующего оборудования и услуг на сумму около 600 миллионов долларов. Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности предоставило сегодня требуемую сертификацию, уведомляющую конгресс о возможной продаже", - следует из заявления Пентагона. Основными исполнителями контракта будут американские компании Bell Textron и General Electric. Подразумевается, что сделка "не изменит основной военный баланс в регионе". Для ее реализации потребуются многократные поездки представителей правительства США и подрядчиков, а также проведение обучения и оказание поддержки по техническому обслуживанию. Ранее бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что США предложили Словакии 12 новых вертолетов Bell взамен 13 переданных Братиславой на Украину истребителей МиГ-29. Действующий министр обороны Роберт Калиняк заявил, что Словакия не получила компенсацию за переданные Украине вертолеты. Премьер Словакии Роберт Фицо до своего избрания заявлял, что "даже 100 американских вертолетов" не изменят того, что истребители МиГ-29 были подарены Украине с грубым нарушением конституции Словакии. По его словам, Словакия ранее не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941586921.html

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в мире, словакия, сша, украина, роберт калиняк, роберт фицо, государственный департамент сша, министерство обороны сша, general electric