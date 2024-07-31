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Социалистическая партия Венесуэлы готова представить все акты с участков - РИА Новости, 31.07.2024
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21:56 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/venesuela-1963309383.html
Социалистическая партия Венесуэлы готова представить все акты с участков
Социалистическая партия Венесуэлы готова представить все акты с участков - РИА Новости, 31.07.2024
Социалистическая партия Венесуэлы готова представить все акты с участков
Единая социалистическая партия Венесуэлы готова представить 100% актов с избирательных участков, которые есть у нее в распоряжении, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:56
2024-07-31T21:56
в мире
венесуэла
каракас
москва
николас мадуро
дмитрий песков
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КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Единая социалистическая партия Венесуэлы готова представить 100% актов с избирательных участков, которые есть у нее в распоряжении, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро. "Единая социалистическая партия Венесуэлы готова представить 100% актов голосования, которые есть у нас на руках, и надеюсь, что палата (Верховного суда) сделает то же самое с каждым кандидатом и каждой партией", - сказал он. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. По данным избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240731/pozdravlenie-1963206179.html
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в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков
В мире, Венесуэла, Каракас, Москва, Николас Мадуро, Дмитрий Песков
Социалистическая партия Венесуэлы готова представить все акты с участков

Мадуро: Социалистическая партия Венесуэлы готова представить все акты с участков

© РИА НовостиВыборы президента Венесуэлы
Выборы президента Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости
Выборы президента Венесуэлы. Архивное фото
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КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Единая социалистическая партия Венесуэлы готова представить 100% актов с избирательных участков, которые есть у нее в распоряжении, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро.
"Единая социалистическая партия Венесуэлы готова представить 100% актов голосования, которые есть у нас на руках, и надеюсь, что палата (Верховного суда) сделает то же самое с каждым кандидатом и каждой партией", - сказал он.
Президент Николас Мадуро во время голосования на президентских выборах в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Медведев поздравил Мадуро с победой на выборах
Вчера, 15:04
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. По данным избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Мадуро обвинил Маска и власти США в финансировании беспорядков в Венесуэле
Вчера, 03:37
 
В миреВенесуэлаКаракасМоскваНиколас МадуроДмитрий Песков
 
 
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