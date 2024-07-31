Социалистическая партия Венесуэлы готова представить все акты с участков
Мадуро: Социалистическая партия Венесуэлы готова представить все акты с участков
© РИА НовостиВыборы президента Венесуэлы
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Выборы президента Венесуэлы. Архивное фото
КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Единая социалистическая партия Венесуэлы готова представить 100% актов с избирательных участков, которые есть у нее в распоряжении, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро.
"Единая социалистическая партия Венесуэлы готова представить 100% актов голосования, которые есть у нас на руках, и надеюсь, что палата (Верховного суда) сделает то же самое с каждым кандидатом и каждой партией", - сказал он.
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Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. По данным избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.