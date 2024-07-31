https://ria.ru/20240731/venesuela-1963309383.html

Социалистическая партия Венесуэлы готова представить все акты с участков

Социалистическая партия Венесуэлы готова представить все акты с участков - РИА Новости, 31.07.2024

Социалистическая партия Венесуэлы готова представить все акты с участков

Единая социалистическая партия Венесуэлы готова представить 100% актов с избирательных участков, которые есть у нее в распоряжении, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T21:56

2024-07-31T21:56

2024-07-31T21:56

в мире

венесуэла

каракас

москва

николас мадуро

дмитрий песков

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КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Единая социалистическая партия Венесуэлы готова представить 100% актов с избирательных участков, которые есть у нее в распоряжении, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро. "Единая социалистическая партия Венесуэлы готова представить 100% актов голосования, которые есть у нас на руках, и надеюсь, что палата (Верховного суда) сделает то же самое с каждым кандидатом и каждой партией", - сказал он. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы. По данным избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240731/pozdravlenie-1963206179.html

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венесуэла

каракас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков