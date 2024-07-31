https://ria.ru/20240731/venesuela-1963147443.html

ЕС не смог выступить единым фронтом по Венесуэле из-за Венгрии

ЕС не смог выступить единым фронтом по Венесуэле из-за Венгрии - РИА Новости, 31.07.2024

ЕС не смог выступить единым фронтом по Венесуэле из-за Венгрии

ЕС из-за вето Венгрии не смог выступить с единым заявлением об обеспокоенности выборами в Венесуэле, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:20

2024-07-31T12:20

2024-07-31T12:20

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дмитрий песков

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ЕС из-за вето Венгрии не смог выступить с единым заявлением об обеспокоенности выборами в Венесуэле, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников. "ЕС не смог выступить единым фронтом... после того, как Венгрия наложила вето на заявление, в котором выражалась обеспокоенность якобы "недостатками и нарушениями" при голосовании и содержался призыв к большей прозрачности", - пишет издание. Газета напоминает, что глава евродипломатии Жозеп Боррель сначала опубликовал заявление о выборах в Венесуэле от своего имени. Затем, приняв во внимание позицию Венгрии, он выпустил второе заявление от своего имени по этому вопросу. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве после беспорядков, устроенных венесуэльской оппозицией, заявили, что она должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240731/aljans-1963110278.html

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Варвара Скокшина

в мире, венесуэла, венгрия, каракас, жозеп боррель, дмитрий песков, евросоюз, politico, выборы президента венесуэлы — 2024