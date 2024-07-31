ЕС не смог выступить единым фронтом по Венесуэле из-за Венгрии
Politico: ЕС не смог согласовать заявление по Венесуэле из-за вето от Венгрии
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ЕС из-за вето Венгрии не смог выступить с единым заявлением об обеспокоенности выборами в Венесуэле, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников.
"ЕС не смог выступить единым фронтом... после того, как Венгрия наложила вето на заявление, в котором выражалась обеспокоенность якобы "недостатками и нарушениями" при голосовании и содержался призыв к большей прозрачности", - пишет издание.
Газета напоминает, что глава евродипломатии Жозеп Боррель сначала опубликовал заявление о выборах в Венесуэле от своего имени. Затем, приняв во внимание позицию Венгрии, он выпустил второе заявление от своего имени по этому вопросу.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве после беспорядков, устроенных венесуэльской оппозицией, заявили, что она должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.