Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла разорвала дипотношения с Перу - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 31.07.2024 (обновлено: 10:59 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/venesuela-1963066360.html
Венесуэла разорвала дипотношения с Перу
Венесуэла разорвала дипотношения с Перу - РИА Новости, 31.07.2024
Венесуэла разорвала дипотношения с Перу
Каракас решил разорвать дипломатические отношения с Перу после отказа Лимы признать результаты президентских выборов в Венесуэле, заявил глава МИД... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T05:50
2024-07-31T10:59
в мире
венесуэла
перу
каракас
николас мадуро
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963099269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87f2a749fc5f6c5c3ed342996936b4cf.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Каракас решил разорвать дипломатические отношения с Перу после отказа Лимы признать результаты президентских выборов в Венесуэле, заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль в X.&quot;Правительство Боливарианской Республики Венесуэлы приняло решение разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу на основании статьи 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Мы вынуждены принять это решение после безрассудных заявлений министра иностранных дел Перу, игнорирующих волю венесуэльского народа и нашу конституцию&quot;, —написал он.Во вторник в МИД Перу отказались признать итоги выборов в Венесуэле, на которых одержал верх действующий президент Николас Мадуро. Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа назвал победителем кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Венесуэльских дипломатов обязали в течение трех дней покинуть Перу.В понедельник Каракас объявил об отзыве своих дипломатов из нескольких латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, в их числе Перу. В то же время Венесуэла потребовала от правительств этих государств незамедлительно отозвать своих представителей с ее территории.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов.В понедельник в стране разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые забросали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек. Правительство Венесуэлы обвинило ряд стран во вмешательстве в выборы и в право народа на самоопределение.В Москве призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение на выборах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240729/vybory-1962602712.html
https://ria.ru/20240731/maduro-1963061136.html
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html
венесуэла
перу
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963099269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9b960618e24a1bdca0be5fea1bf637b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, перу, каракас, николас мадуро, дмитрий песков
В мире, Венесуэла, Перу, Каракас, Николас Мадуро, Дмитрий Песков
Венесуэла разорвала дипотношения с Перу

Глава МИД Венесуэлы Хиль заявил, что страна разорвала дипотношения с Перу

© AFP 2024 / FEDERICO PARRAМинистр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AFP 2024 / FEDERICO PARRA
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Каракас решил разорвать дипломатические отношения с Перу после отказа Лимы признать результаты президентских выборов в Венесуэле, заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль в X.
«

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэлы приняло решение разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу на основании статьи 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Мы вынуждены принять это решение после безрассудных заявлений министра иностранных дел Перу, игнорирующих волю венесуэльского народа и нашу конституцию", —написал он.

Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах
29 июля, 08:50
Во вторник в МИД Перу отказались признать итоги выборов в Венесуэле, на которых одержал верх действующий президент Николас Мадуро. Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа назвал победителем кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Венесуэльских дипломатов обязали в течение трех дней покинуть Перу.
В понедельник Каракас объявил об отзыве своих дипломатов из нескольких латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, в их числе Перу. В то же время Венесуэла потребовала от правительств этих государств незамедлительно отозвать своих представителей с ее территории.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов.
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Мадуро попросил граждан помочь в поиске участников беспорядков
Вчера, 03:53
В понедельник в стране разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые забросали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек. Правительство Венесуэлы обвинило ряд стран во вмешательстве в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение на выборах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, после того, как избирательные органы объявили его победителем президентских выборов - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Венесуэла отозвала дипломатов из нескольких стран Латинской Америки
30 июля, 00:01
 
В миреВенесуэлаПеруКаракасНиколас МадуроДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала