https://ria.ru/20240731/venesuela-1963066360.html

Венесуэла разорвала дипотношения с Перу

Венесуэла разорвала дипотношения с Перу - РИА Новости, 31.07.2024

Венесуэла разорвала дипотношения с Перу

Каракас решил разорвать дипломатические отношения с Перу после отказа Лимы признать результаты президентских выборов в Венесуэле, заявил глава МИД... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T05:50

2024-07-31T05:50

2024-07-31T10:59

в мире

венесуэла

перу

каракас

николас мадуро

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Каракас решил разорвать дипломатические отношения с Перу после отказа Лимы признать результаты президентских выборов в Венесуэле, заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль в X."Правительство Боливарианской Республики Венесуэлы приняло решение разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу на основании статьи 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Мы вынуждены принять это решение после безрассудных заявлений министра иностранных дел Перу, игнорирующих волю венесуэльского народа и нашу конституцию", —написал он.Во вторник в МИД Перу отказались признать итоги выборов в Венесуэле, на которых одержал верх действующий президент Николас Мадуро. Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа назвал победителем кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Венесуэльских дипломатов обязали в течение трех дней покинуть Перу.В понедельник Каракас объявил об отзыве своих дипломатов из нескольких латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, в их числе Перу. В то же время Венесуэла потребовала от правительств этих государств незамедлительно отозвать своих представителей с ее территории.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов.В понедельник в стране разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые забросали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек. Правительство Венесуэлы обвинило ряд стран во вмешательстве в выборы и в право народа на самоопределение.В Москве призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение на выборах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240729/vybory-1962602712.html

https://ria.ru/20240731/maduro-1963061136.html

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html

венесуэла

перу

каракас

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в мире, венесуэла, перу, каракас, николас мадуро, дмитрий песков