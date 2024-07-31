https://ria.ru/20240731/venesuela-1962936172.html

"Осталось две недели". Чем завершатся протесты в Латинской Америке

"Осталось две недели". Чем завершатся протесты в Латинской Америке - РИА Новости, 31.07.2024

"Осталось две недели". Чем завершатся протесты в Латинской Америке

В Венесуэле продолжаются протесты в связи с прошедшими на днях выборами. Победу одержал действующий президент Николас Мадуро, но оппозиция и некоторые... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T08:00

2024-07-31T08:00

2024-07-31T11:17

в мире

венесуэла

латинская америка

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962857498_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b21c015e37dadf028db14824e2de5c5.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Венесуэле продолжаются протесты в связи с прошедшими на днях выборами. Победу одержал действующий президент Николас Мадуро, но оппозиция и некоторые зарубежные игроки считают данные сфальсифицированными. На этом фоне Каракас уже понизил уровень дипотношений с рядом стран. О ходе и возможных последствиях массовых выступлений — в материале РИА Новости.Цифры и жертвыПо итогам воскресных выборов Национальный избирательный совет (НИС), контролируемый сторонниками Мадуро, объявил о его победе с 52,1 процента голосов. Конкурент — опытный венесуэльский дипломат Эдмундо Гонсалес — согласно официальным данным, получил 44,2 процента.Как видно из этих цифр, Мадуро не "пририсовывал" себе запредельные показатели, однако его противники отказались признать результаты НИС. Оппозиционный альянс "Единая демократическая платформа" (PUD), от которого выдвигался Гонсалес, сообщил, что тот якобы получил почти 70 процентов поддержки, а действующий президент — немногим более 30.Лидеры PUD потребовали от Мадуро предоставить отсканированные распечатки всех протоколов голосования — более 30 000 документов — с датами и подписями сотрудников избирательных участков и наблюдателей, а не только суммарные данные, указанные на сайте правительства.За рубежом многие также не согласились с итогами выборов. Девять стран региона через МИД Аргентины опубликовали совместное заявление с требованием всестороннего изучения информации о ходе голосования в Боливарианской Республике. Кроме того, запросили проведение чрезвычайного заседания Организации американских государств (ОАГ, включает в себя государства обоих американских континентов). Пока решения об этом нет.В США и ЕС не стали открыто высказываться о непризнании Мадуро, но тоже обозначили: нужна как минимум оценка от международных наблюдателей. "У нас есть серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю венесуэльского народа", — отметил, в частности, американский госсекретарь Энтони Блинкен. Такая озабоченность не случайна: Вашингтон в принципе привык рассматривать Латинскую Америку как свой "задний двор".Параллельно в Венесуэле начались протесты, которые к середине недели охватили большинство штатов страны. Было зафиксировано почти две сотни народных выступлений.Социальные сети заполонили сообщения и о маршах оппозиции, и о ралли поддерживающих Мадуро байкерских банд, известных как "коллективос", члены которых на видео демонстративно стреляли в воздух.Некоторые акции переросли в ожесточенные столкновения демонстрантов с бойцами Боливарианской национальной полиции и нацгвардии, вынужденными применить дубинки и слезоточивый газ. Сообщается о гибели по меньшей мере двух человек из числа протестующих. Не менее 15 манифестантов задержали, у некоторых обнаружили коктейли Молотова и холодное оружие.Силы правопорядка также пострадали: ранения получили порядка 20 полицейских и гвардейцев.Недовольство победой Мадуро вылилось и в то, что по всей стране снесли уже как минимум три памятника Уго Чавесу. Именно покойный президент Венесуэлы обеспечил в свое время приход к власти нынешнего лидера.Дело рук гринго?На фоне зарубежной критики Каракас отозвал послов из Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая."Венесуэла выражает самое решительное неприятие вмешательства и заявлений группы правых правительств, подчиненных Вашингтону", — заявил в связи с этим глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль."Те же люди, которые признали марионетку в 2019 году, намерены навязать ее сегодня, в 2024-м", — предупредил министр.Хиль имеет в виду экс-председателя парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Пять лет назад, после второго избрания Мадуро и сопутствующих протестов, спикер Национальной ассамблеи заявил, что конституция страны позволяет именно ему исполнять обязанности президента. И после присяги некоторые государства действительно официально признали Гуайдо главой Венесуэлы. Но "двоевластие" закончилось ничем. "Исполняющего обязанности" выслали из страны, его правительство распустили в начале прошлого года. Мадуро выстоял.Сейчас президент также высказался о подогревании протестов из-за рубежа. "Типичный образ цветных революций в мире, продвигаемых гринго (американцами. — Прим. ред.)", — заявил Мадуро.Он похвалил избирательную систему своей страны, отметив ее "очень высокий уровень доверия, безопасности и прозрачности". Рассказал президент и о "масштабной атаке" на электоральные институты из-за рубежа, но не уточнил, с какой именно стороны: "Это не первый случай, когда они пытаются нарушить спокойствие республики".Тем не менее оппозиция не сдается. К среде волнения в столице республики возобновились, хотя силовики не стали прибегать к массовым арестам. А члены PUD продолжают требовать ухода Мадуро. В их планах даже нет нового голосования: они настаивают, что президент уже проиграл 28 июля."Он должен понять, что потерпел поражение", — считает Мария Корина Мачадо, возглавлявшая антимадуровские протесты в 2014 году и претендовавшая на пост главы государства в 2019-м (если бы Гуйадо смог тогда провести решение о новых выборах). "Эдмундо Гонсалес — избранный президент", — заявила она на митинге сторонников PUD, призвав их продолжать демонстрации.На чьей стороне силаХотя сейчас Мадуро и разыгрывает карту внешнего вмешательства, причины протестов иные. Об этом, в частности, рассказал РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. По его мнению, влияние других стран на демонстрации лишь в том, что они поддержали мнение оппозиции о непризнании выборов: "Вместе с тем я бы не стал говорить, что беспорядки инспирированы извне".Политический кризис в Венесуэле продолжается несколько лет: в активной фазе с 2019 года, но на самом деле — с 2013-го, напомнил эксперт. "В этих условиях любое острое событие, такое как выборы, приводит к противоречиям между властью и оппозицией", — отметил Розенталь."У власти и ее оппонентов разные цели. Политическая система Венесуэлы формировалась в условиях глубокого противостояния. Так, для руководства страны очень важно контролировать процесс принятия решений и не допускать туда оппозицию, которую, естественно, это не устраивает — она стремится сместить власть. Договориться двум сторонам очень сложно", — подчеркнул эксперт.Кандидат политических наук Алексей Черняев, в свою очередь, указывает, что преимущество в любом случае на стороне Мадуро."За десять с лишним лет выстроена управляемая вертикаль силовых органов, которые не заинтересованы в смене власти. И они обладают существенными возможностями, чтобы противодействовать попыткам свергнуть президента. Мы увидим некоторые вспышки беспорядков, как это было в том же 2019-м. Но в целом ситуация принципиально не изменится", — считает политолог.Что касается международного сообщества, то, по мнению Черняева, оно предпочтет избегать прямого вмешательства в конфликт — конечно, при общем декларативном осуждении Мадуро. И, с учетом расстановки сил, острая фаза противостояния президента и оппозиции должна завершиться в течение двух недель.

венесуэла

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, латинская америка, николас мадуро