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В Курской области работник заправки получил ранение при атаке ВСУ
В Курской области работник заправки получил ранение при атаке ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
В Курской области работник заправки получил ранение при атаке ВСУ
Работник заправки получил ранение при сбросе взрывного устройства с украинского БПЛА в Курской области, мужчину доставили в больницу и оказали помощь, сообщил... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:29
2024-07-31T12:29
2024-07-31T12:29
происшествия
курская область
украина
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Работник заправки получил ранение при сбросе взрывного устройства с украинского БПЛА в Курской области, мужчину доставили в больницу и оказали помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Происшествие произошло неподалёку от деревни Колычевки Кореневского района Курской области днём в среду. "С украинского коптера было сброшено взрывное устройство на территорию автозаправочной станции. Ранен работник заправки. Он доставлен в Кореневскую районную больницу, где ему оказана медицинская помощь", - сообщил Смирнов. Он добавил, что осколками было повреждено здание операторской и оборудование. Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.
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происшествия, курская область, украина, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Украина, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области работник заправки получил ранение при атаке ВСУ
Врио губернатора Смирнов сообщил о ранении работника заправки в Курской области