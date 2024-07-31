https://ria.ru/20240731/ustrojstvo-1963151489.html

В Курской области работник заправки получил ранение при атаке ВСУ

В Курской области работник заправки получил ранение при атаке ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024

В Курской области работник заправки получил ранение при атаке ВСУ

Работник заправки получил ранение при сбросе взрывного устройства с украинского БПЛА в Курской области, мужчину доставили в больницу и оказали помощь, сообщил... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:29

2024-07-31T12:29

2024-07-31T12:29

происшествия

курская область

украина

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Работник заправки получил ранение при сбросе взрывного устройства с украинского БПЛА в Курской области, мужчину доставили в больницу и оказали помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Происшествие произошло неподалёку от деревни Колычевки Кореневского района Курской области днём в среду. "С украинского коптера было сброшено взрывное устройство на территорию автозаправочной станции. Ранен работник заправки. Он доставлен в Кореневскую районную больницу, где ему оказана медицинская помощь", - сообщил Смирнов. Он добавил, что осколками было повреждено здание операторской и оборудование. Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

курская область

украина

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происшествия, курская область, украина, алексей смирнов (политик)