https://ria.ru/20240731/ukraina-1963315772.html

Четверых украинцев будут судить за драку с сотрудником военкомата

Четверых украинцев будут судить за драку с сотрудником военкомата - РИА Новости, 31.07.2024

Четверых украинцев будут судить за драку с сотрудником военкомата

Полиция Прикарпатья подозревает в хулиганстве четырех мужчин, которые якобы избили сотрудника военкомата в поселке Ворохте, им грозит срок до пяти лет лишения... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T23:01

2024-07-31T23:01

2024-07-31T23:06

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полиция Прикарпатья подозревает в хулиганстве четырех мужчин, которые якобы избили сотрудника военкомата в поселке Ворохте, им грозит срок до пяти лет лишения свободы, сообщает главное управление национальной полиции в Ивано-Франковской области. "Следователи в Ивано-Франковской области объявили о подозрениях четырем фигурантам, совершавшим хулиганские действия... Конфликт между жителями поселка Ворохта и военнослужащими Верховинского военкомата произошел 4 июля. В результате стычки 47-летнему военнослужащему неизвестные нанесли несколько ударов в лицо. Также применили перечный баллончик, пострадавший получил химический ожог", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в социальной сети Facebook*. Из сообщения следует, что в рамках начатого уголовного дела по статье уголовного кодекса Украины "хулиганство, совершенное группой лиц" полицейские установили лиц, причастных к уголовному преступлению. В частности, как утверждает полиция, речь идет о местных жителях 1984, 1987, 1995 и 2004 годов рождения. Вскоре суд изберет им меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240727/ukraine-1962396698.html

https://ria.ru/20240715/ukraina-1959705263.html

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