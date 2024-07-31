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Четверых украинцев будут судить за драку с сотрудником военкомата - РИА Новости, 31.07.2024
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23:01 31.07.2024 (обновлено: 23:06 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/ukraina-1963315772.html
Четверых украинцев будут судить за драку с сотрудником военкомата
Четверых украинцев будут судить за драку с сотрудником военкомата - РИА Новости, 31.07.2024
Четверых украинцев будут судить за драку с сотрудником военкомата
Полиция Прикарпатья подозревает в хулиганстве четырех мужчин, которые якобы избили сотрудника военкомата в поселке Ворохте, им грозит срок до пяти лет лишения... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T23:01
2024-07-31T23:06
в мире
украина
ивано-франковская область
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полиция Прикарпатья подозревает в хулиганстве четырех мужчин, которые якобы избили сотрудника военкомата в поселке Ворохте, им грозит срок до пяти лет лишения свободы, сообщает главное управление национальной полиции в Ивано-Франковской области. "Следователи в Ивано-Франковской области объявили о подозрениях четырем фигурантам, совершавшим хулиганские действия... Конфликт между жителями поселка Ворохта и военнослужащими Верховинского военкомата произошел 4 июля. В результате стычки 47-летнему военнослужащему неизвестные нанесли несколько ударов в лицо. Также применили перечный баллончик, пострадавший получил химический ожог", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в социальной сети Facebook*. Из сообщения следует, что в рамках начатого уголовного дела по статье уголовного кодекса Украины "хулиганство, совершенное группой лиц" полицейские установили лиц, причастных к уголовному преступлению. В частности, как утверждает полиция, речь идет о местных жителях 1984, 1987, 1995 и 2004 годов рождения. Вскоре суд изберет им меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240727/ukraine-1962396698.html
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в мире, украина, ивано-франковская область
В мире, Украина, Ивано-Франковская область
Четверых украинцев будут судить за драку с сотрудником военкомата

Четверым украинцам грозит срок до пяти лет за драку с сотрудником военкомата

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудник полиции Украины в Киеве
Сотрудник полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Національна поліція України
Сотрудник полиции Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полиция Прикарпатья подозревает в хулиганстве четырех мужчин, которые якобы избили сотрудника военкомата в поселке Ворохте, им грозит срок до пяти лет лишения свободы, сообщает главное управление национальной полиции в Ивано-Франковской области.
"Следователи в Ивано-Франковской области объявили о подозрениях четырем фигурантам, совершавшим хулиганские действия... Конфликт между жителями поселка Ворохта и военнослужащими Верховинского военкомата произошел 4 июля. В результате стычки 47-летнему военнослужащему неизвестные нанесли несколько ударов в лицо. Также применили перечный баллончик, пострадавший получил химический ожог", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в социальной сети Facebook*.
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Из сообщения следует, что в рамках начатого уголовного дела по статье уголовного кодекса Украины "хулиганство, совершенное группой лиц" полицейские установили лиц, причастных к уголовному преступлению. В частности, как утверждает полиция, речь идет о местных жителях 1984, 1987, 1995 и 2004 годов рождения. Вскоре суд изберет им меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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