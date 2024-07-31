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Во Франции раскрыли, как "разделят" флот F-16 ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
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21:31 31.07.2024 (обновлено: 23:20 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/ukraina-1963307483.html
Во Франции раскрыли, как "разделят" флот F-16 ВСУ
Во Франции раскрыли, как "разделят" флот F-16 ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Во Франции раскрыли, как "разделят" флот F-16 ВСУ
Переданные Украине F-16 будут разделены на два условных военно-воздушных флота: одним разрешили наносить удары по территории России, а другим — нет, заявил... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:31
2024-07-31T23:20
в мире
франция
вооруженные силы украины
f-16
россия
владимир путин
нато
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Переданные Украине F-16 будут разделены на два условных военно-воздушных флота: одним разрешили наносить удары по территории России, а другим — нет, заявил отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман в эфире LCI."F-16, отправленным из Нидерландов, дали разрешение от голландского правительства наносить удары по территории России, в то время как бельгийским этого делать нельзя. Сложность будет состоять в том, что у Украины будет буквально два флота. Часть этих самолетов будет вынуждена наносить удары только по линии фронта", — заявил эксперт.Ранее ряд западных политиков заявили, что Украина "имеет право" наносить удары по территории России натовскими вооружениями. В частности, Нидерланды не наложили ограничений на использование F-16 Киевом.Президент России Владимир Путин, комментируя подобные заявления западных лидеров, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.Читайте в Дзен: Запад раскрыл главную ложь о конфликте на УкраинеВ США придумали, как победить всех
https://ria.ru/20240731/ukraina-1963290345.html
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в мире, франция, вооруженные силы украины, f-16, россия, владимир путин, нато, нидерланды
В мире, Франция, Вооруженные силы Украины, F-16, Россия, Владимир Путин, НАТО, Нидерланды
Во Франции раскрыли, как "разделят" флот F-16 ВСУ

Экс-пилот ВВС Франции Тительман: F-16 ВСУ разделят на два военно-воздушных флота

© AFP 2024 / BO AMSTRUPИстребитель F-16 с ракетами
Истребитель F-16 с ракетами - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AFP 2024 / BO AMSTRUP
Истребитель F-16 с ракетами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Переданные Украине F-16 будут разделены на два условных военно-воздушных флота: одним разрешили наносить удары по территории России, а другим — нет, заявил отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман в эфире LCI.
"F-16, отправленным из Нидерландов, дали разрешение от голландского правительства наносить удары по территории России, в то время как бельгийским этого делать нельзя. Сложность будет состоять в том, что у Украины будет буквально два флота. Часть этих самолетов будет вынуждена наносить удары только по линии фронта", — заявил эксперт.
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Президент России Владимир Путин, комментируя подобные заявления западных лидеров, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.
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В миреФранцияВооруженные силы УкраиныF-16РоссияВладимир ПутинНАТОНидерланды
 
 
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