https://ria.ru/20240731/ukraina-1963307483.html

Во Франции раскрыли, как "разделят" флот F-16 ВСУ

Во Франции раскрыли, как "разделят" флот F-16 ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024

Во Франции раскрыли, как "разделят" флот F-16 ВСУ

Переданные Украине F-16 будут разделены на два условных военно-воздушных флота: одним разрешили наносить удары по территории России, а другим — нет, заявил... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T21:31

2024-07-31T21:31

2024-07-31T23:20

в мире

франция

вооруженные силы украины

f-16

россия

владимир путин

нато

нидерланды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963265127_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_a00af7aef022e444cb7a11f76faf84aa.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Переданные Украине F-16 будут разделены на два условных военно-воздушных флота: одним разрешили наносить удары по территории России, а другим — нет, заявил отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман в эфире LCI."F-16, отправленным из Нидерландов, дали разрешение от голландского правительства наносить удары по территории России, в то время как бельгийским этого делать нельзя. Сложность будет состоять в том, что у Украины будет буквально два флота. Часть этих самолетов будет вынуждена наносить удары только по линии фронта", — заявил эксперт.Ранее ряд западных политиков заявили, что Украина "имеет право" наносить удары по территории России натовскими вооружениями. В частности, Нидерланды не наложили ограничений на использование F-16 Киевом.Президент России Владимир Путин, комментируя подобные заявления западных лидеров, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.Читайте в Дзен: Запад раскрыл главную ложь о конфликте на УкраинеВ США придумали, как победить всех

https://ria.ru/20240731/ukraina-1963290345.html

https://ria.ru/20240731/rossiya-1963255958.html

франция

россия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, вооруженные силы украины, f-16, россия, владимир путин, нато, нидерланды