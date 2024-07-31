https://ria.ru/20240731/ukraina-1963307483.html
Во Франции раскрыли, как "разделят" флот F-16 ВСУ
Во Франции раскрыли, как "разделят" флот F-16 ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Во Франции раскрыли, как "разделят" флот F-16 ВСУ
Переданные Украине F-16 будут разделены на два условных военно-воздушных флота: одним разрешили наносить удары по территории России, а другим — нет, заявил... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:31
2024-07-31T21:31
2024-07-31T23:20
в мире
франция
вооруженные силы украины
f-16
россия
владимир путин
нато
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963265127_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_a00af7aef022e444cb7a11f76faf84aa.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Переданные Украине F-16 будут разделены на два условных военно-воздушных флота: одним разрешили наносить удары по территории России, а другим — нет, заявил отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман в эфире LCI."F-16, отправленным из Нидерландов, дали разрешение от голландского правительства наносить удары по территории России, в то время как бельгийским этого делать нельзя. Сложность будет состоять в том, что у Украины будет буквально два флота. Часть этих самолетов будет вынуждена наносить удары только по линии фронта", — заявил эксперт.Ранее ряд западных политиков заявили, что Украина "имеет право" наносить удары по территории России натовскими вооружениями. В частности, Нидерланды не наложили ограничений на использование F-16 Киевом.Президент России Владимир Путин, комментируя подобные заявления западных лидеров, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.Читайте в Дзен: Запад раскрыл главную ложь о конфликте на УкраинеВ США придумали, как победить всех
https://ria.ru/20240731/ukraina-1963290345.html
https://ria.ru/20240731/rossiya-1963255958.html
франция
россия
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963265127_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_5a930baedcc8931084993ffb2cf28eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, вооруженные силы украины, f-16, россия, владимир путин, нато, нидерланды
В мире, Франция, Вооруженные силы Украины, F-16, Россия, Владимир Путин, НАТО, Нидерланды
Во Франции раскрыли, как "разделят" флот F-16 ВСУ
Экс-пилот ВВС Франции Тительман: F-16 ВСУ разделят на два военно-воздушных флота