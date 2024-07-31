https://ria.ru/20240731/ukraina-1963252594.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.07.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:41
2024-07-31T17:41
2024-07-31T17:42
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит уже два с половиной часа. На остальные указанные регионы тревога распространилась в период с 17.30 по 17.35 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги звучит на территории пяти областей Украины