https://ria.ru/20240731/ukraina-1963238251.html

"Они отказываются". На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО

"Они отказываются". На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 31.07.2024

"Они отказываются". На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО

Украинские бригады отказываются идти в самоубийственные контратаки и бунтуют против собственного командования, заявил британский аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:49

2024-07-31T16:49

2024-07-31T16:49

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авдеевка

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские бригады отказываются идти в самоубийственные контратаки и бунтуют против собственного командования, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."С момента падения Авдеевки было много сообщений о том, что украинские бригады отказываются идти в атаки, а в некоторых случаях принимают решение отступить еще до сражения", — сказал эксперт.По его словам, в последнее время можно заметить необычное явление: выполнять приказы вышестоящего руководства отказываются именно командиры украинских подразделений."Это показывает, насколько критична ситуация для ВСУ", — резюмировал Меркурис.Ранее в распоряжении РИА Новости оказались радиоперехваты раненых украинских солдат, которые во время переговоров отказывались выполнять боевые задачи. По этой причине Киев вынужден использовать заградотряды.

https://ria.ru/20240731/ssha-1963212395.html

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в мире, авдеевка, киев, вооруженные силы украины, россия