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"Они отказываются". На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 31.07.2024
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16:49 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/ukraina-1963238251.html
"Они отказываются". На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО
"Они отказываются". На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 31.07.2024
"Они отказываются". На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО
Украинские бригады отказываются идти в самоубийственные контратаки и бунтуют против собственного командования, заявил британский аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:49
2024-07-31T16:49
в мире
авдеевка
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские бригады отказываются идти в самоубийственные контратаки и бунтуют против собственного командования, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."С момента падения Авдеевки было много сообщений о том, что украинские бригады отказываются идти в атаки, а в некоторых случаях принимают решение отступить еще до сражения", — сказал эксперт.По его словам, в последнее время можно заметить необычное явление: выполнять приказы вышестоящего руководства отказываются именно командиры украинских подразделений."Это показывает, насколько критична ситуация для ВСУ", — резюмировал Меркурис.Ранее в распоряжении РИА Новости оказались радиоперехваты раненых украинских солдат, которые во время переговоров отказывались выполнять боевые задачи. По этой причине Киев вынужден использовать заградотряды.
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в мире, авдеевка, киев, вооруженные силы украины, россия
В мире, Авдеевка, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия
"Они отказываются". На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО

Меркурис: украинские бригады стали массово отказываться выполнять приказы

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинские бригады отказываются идти в самоубийственные контратаки и бунтуют против собственного командования, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"С момента падения Авдеевки было много сообщений о том, что украинские бригады отказываются идти в атаки, а в некоторых случаях принимают решение отступить еще до сражения", — сказал эксперт.
По его словам, в последнее время можно заметить необычное явление: выполнять приказы вышестоящего руководства отказываются именно командиры украинских подразделений.
"Это показывает, насколько критична ситуация для ВСУ", — резюмировал Меркурис.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказались радиоперехваты раненых украинских солдат, которые во время переговоров отказывались выполнять боевые задачи. По этой причине Киев вынужден использовать заградотряды.
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