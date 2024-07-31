https://ria.ru/20240731/ukonist-1963303644.html

Украинец пытался сбежать в Румынию, переплыв Дунай на акваскутере

Украинец пытался сбежать в Румынию, переплыв Дунай на акваскутере - РИА Новости, 31.07.2024

Украинец пытался сбежать в Румынию, переплыв Дунай на акваскутере

Украинские пограничники задержали на реке Дунай мужчину призывного возраста, который с помощью подводного скутера пытался незаконно попасть в Румынию и избежать РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T20:57

2024-07-31T20:57

2024-07-31T20:57

румыния

в мире

дунай (река)

украина

мобилизация

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские пограничники задержали на реке Дунай мужчину призывного возраста, который с помощью подводного скутера пытался незаконно попасть в Румынию и избежать мобилизации, сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета". "Пограничники Измаильского отряда задержали на реке Дунай 38-летнего мужчину, который вплавь пытался незаконно попасть в Румынию. Пловец использовал акваскутер, позволяющий двигаться под водой и способный работать на глубине до 40 метров", - приводит издание сообщение южного регионального управления госпогранслужбы Украины. Как отметили пограничники, чтобы быстрее преодолеть водную преграду и добраться до соседней страны, мужчина периодически поднимался на поверхность подышать. Из-за этого он и был замечен бригадой патрулирующих. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240716/ukraina-1959972934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

румыния, в мире, дунай (река), украина, мобилизация