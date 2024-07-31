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Украинец пытался сбежать в Румынию, переплыв Дунай на акваскутере - РИА Новости, 31.07.2024
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20:57 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/ukonist-1963303644.html
Украинец пытался сбежать в Румынию, переплыв Дунай на акваскутере
Украинец пытался сбежать в Румынию, переплыв Дунай на акваскутере - РИА Новости, 31.07.2024
Украинец пытался сбежать в Румынию, переплыв Дунай на акваскутере
Украинские пограничники задержали на реке Дунай мужчину призывного возраста, который с помощью подводного скутера пытался незаконно попасть в Румынию и избежать РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T20:57
2024-07-31T20:57
румыния
в мире
дунай (река)
украина
мобилизация
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские пограничники задержали на реке Дунай мужчину призывного возраста, который с помощью подводного скутера пытался незаконно попасть в Румынию и избежать мобилизации, сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета". "Пограничники Измаильского отряда задержали на реке Дунай 38-летнего мужчину, который вплавь пытался незаконно попасть в Румынию. Пловец использовал акваскутер, позволяющий двигаться под водой и способный работать на глубине до 40 метров", - приводит издание сообщение южного регионального управления госпогранслужбы Украины. Как отметили пограничники, чтобы быстрее преодолеть водную преграду и добраться до соседней страны, мужчина периодически поднимался на поверхность подышать. Из-за этого он и был замечен бригадой патрулирующих. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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румыния, в мире, дунай (река), украина, мобилизация
Румыния, В мире, Дунай (река), Украина, мобилизация
Украинец пытался сбежать в Румынию, переплыв Дунай на акваскутере

Судебно-юридическая газета: уклонист пытался переплыть Дунай на акваскутере

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкУкраинский пограничник у паромной переправы между Украиной и Румынией
Украинский пограничник у паромной переправы между Украиной и Румынией - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Украинский пограничник у паромной переправы между Украиной и Румынией. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинские пограничники задержали на реке Дунай мужчину призывного возраста, который с помощью подводного скутера пытался незаконно попасть в Румынию и избежать мобилизации, сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета".
«
"Пограничники Измаильского отряда задержали на реке Дунай 38-летнего мужчину, который вплавь пытался незаконно попасть в Румынию. Пловец использовал акваскутер, позволяющий двигаться под водой и способный работать на глубине до 40 метров", - приводит издание сообщение южного регионального управления госпогранслужбы Украины.
Как отметили пограничники, чтобы быстрее преодолеть водную преграду и добраться до соседней страны, мужчина периодически поднимался на поверхность подышать. Из-за этого он и был замечен бригадой патрулирующих.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией четырех мужчин
16 июля, 12:11
 
РумынияВ миреДунай (река)Украинамобилизация
 
 
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