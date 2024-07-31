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Хуситы обвинили США в причастности к удару Израиля по Бейруту - РИА Новости, 31.07.2024
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09:20 31.07.2024 (обновлено: 11:09 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/udar-1963085243.html
Хуситы обвинили США в причастности к удару Израиля по Бейруту
Хуситы обвинили США в причастности к удару Израиля по Бейруту - РИА Новости, 31.07.2024
Хуситы обвинили США в причастности к удару Израиля по Бейруту
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале заявило о решительном осуждении израильского удара по южному пригороду... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:20
2024-07-31T11:09
в мире
бейрут
йемен
ливан
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале заявило о решительном осуждении израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, выразило соболезнования семьям жертв удара и заявило о причастности к нему США. "Мы самым решительным образом осуждаем и порицаем сионистскую агрессию против южного пригорода ливанской столицы Бейрута... Это опасное нарушение произошло после возвращения... (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху из его недавнего визита в Белый дом... что делает американскую (сторону - ред.) полноправным соучастником этого преступления", - говорится в сообщении политбюро движения. Движение также выразило "искренние соболезнования" семьям жертв удара. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских".
https://ria.ru/20240731/khezbolla-1963079911.html
https://ria.ru/20240720/khusity-1960972182.html
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в мире, бейрут, йемен, ливан, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бейрут, Йемен, Ливан, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы обвинили США в причастности к удару Израиля по Бейруту

Шиитское движение обвинило США в причастности к удару Израиля по Бейруту

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале заявило о решительном осуждении израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, выразило соболезнования семьям жертв удара и заявило о причастности к нему США.
"Мы самым решительным образом осуждаем и порицаем сионистскую агрессию против южного пригорода ливанской столицы Бейрута... Это опасное нарушение произошло после возвращения... (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху из его недавнего визита в Белый дом... что делает американскую (сторону - ред.) полноправным соучастником этого преступления", - говорится в сообщении политбюро движения.
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Хезболла" подтвердила, что ее командир был в здании, куда ударил Израиль
Вчера, 08:51
Движение также выразило "искренние соболезнования" семьям жертв удара.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских".
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Хуситы пригрозили Израилю ответом на авиаудары по порту Ходейда
20 июля, 21:33
 
В миреБейрутЙеменЛиванАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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