https://ria.ru/20240731/udar-1963085243.html

Хуситы обвинили США в причастности к удару Израиля по Бейруту

Хуситы обвинили США в причастности к удару Израиля по Бейруту - РИА Новости, 31.07.2024

Хуситы обвинили США в причастности к удару Израиля по Бейруту

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале заявило о решительном осуждении израильского удара по южному пригороду... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:20

2024-07-31T09:20

2024-07-31T11:09

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале заявило о решительном осуждении израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, выразило соболезнования семьям жертв удара и заявило о причастности к нему США. "Мы самым решительным образом осуждаем и порицаем сионистскую агрессию против южного пригорода ливанской столицы Бейрута... Это опасное нарушение произошло после возвращения... (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху из его недавнего визита в Белый дом... что делает американскую (сторону - ред.) полноправным соучастником этого преступления", - говорится в сообщении политбюро движения. Движение также выразило "искренние соболезнования" семьям жертв удара. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских".

https://ria.ru/20240731/khezbolla-1963079911.html

https://ria.ru/20240720/khusity-1960972182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бейрут, йемен, ливан, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году