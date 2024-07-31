https://ria.ru/20240731/udar-1963085243.html
Хуситы обвинили США в причастности к удару Израиля по Бейруту
Хуситы обвинили США в причастности к удару Израиля по Бейруту - РИА Новости, 31.07.2024
Хуситы обвинили США в причастности к удару Израиля по Бейруту
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале заявило о решительном осуждении израильского удара по южному пригороду... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:20
2024-07-31T09:20
2024-07-31T11:09
в мире
бейрут
йемен
ливан
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963035557_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_819795a5c320d0d01ac01acd565d721a.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Telegram-канале заявило о решительном осуждении израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, выразило соболезнования семьям жертв удара и заявило о причастности к нему США. "Мы самым решительным образом осуждаем и порицаем сионистскую агрессию против южного пригорода ливанской столицы Бейрута... Это опасное нарушение произошло после возвращения... (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху из его недавнего визита в Белый дом... что делает американскую (сторону - ред.) полноправным соучастником этого преступления", - говорится в сообщении политбюро движения. Движение также выразило "искренние соболезнования" семьям жертв удара. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских".
https://ria.ru/20240731/khezbolla-1963079911.html
https://ria.ru/20240720/khusity-1960972182.html
бейрут
йемен
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963035557_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83ff1aa892f256f8659a10069644d119.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, йемен, ливан, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бейрут, Йемен, Ливан, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы обвинили США в причастности к удару Израиля по Бейруту
Шиитское движение обвинило США в причастности к удару Израиля по Бейруту