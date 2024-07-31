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В Николаевской области нанесен удар по военной части, сообщило подполье - РИА Новости, 31.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/udar-1963067912.html
В Николаевской области нанесен удар по военной части, сообщило подполье
В Николаевской области нанесен удар по военной части, сообщило подполье - РИА Новости, 31.07.2024
В Николаевской области нанесен удар по военной части, сообщило подполье
Удар был нанесен ночью по военной части города Вознесенск Николаевской области Украины, откуда ранее выпустили с ремонта танки ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T06:30
2024-07-31T06:30
специальная военная операция на украине
николаевская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по военной части города Вознесенск Николаевской области Украины, откуда ранее выпустили с ремонта танки ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 23.20, Николаевская область, Вознесенск. По военной части (был удар - ред.), где буквально вчера выпустили с ремонта несколько танков", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240729/podpole-1962172187.html
николаевская область
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николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области нанесен удар по военной части, сообщило подполье

Лебедев: в Вознесенске Николаевской области нанесен удар по военной части

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по военной части города Вознесенск Николаевской области Украины, откуда ранее выпустили с ремонта танки ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В 23.20, Николаевская область, Вознесенск. По военной части (был удар - ред.), где буквально вчера выпустили с ремонта несколько танков", - сообщил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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