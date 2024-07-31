https://ria.ru/20240731/udar-1963067912.html

В Николаевской области нанесен удар по военной части, сообщило подполье

В Николаевской области нанесен удар по военной части, сообщило подполье - РИА Новости, 31.07.2024

В Николаевской области нанесен удар по военной части, сообщило подполье

Удар был нанесен ночью по военной части города Вознесенск Николаевской области Украины, откуда ранее выпустили с ремонта танки ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T06:30

2024-07-31T06:30

2024-07-31T06:30

специальная военная операция на украине

николаевская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по военной части города Вознесенск Николаевской области Украины, откуда ранее выпустили с ремонта танки ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 23.20, Николаевская область, Вознесенск. По военной части (был удар - ред.), где буквально вчера выпустили с ремонта несколько танков", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240729/podpole-1962172187.html

николаевская область

украина

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николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины