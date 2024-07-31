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В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО
В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО - РИА Новости, 31.07.2024
В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО
Прошедшие военные учения Финляндии вблизи границ России - это часть провокационных действий НАТО по сдерживанию Москвы, заявил заместитель официального... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:55
2024-07-31T11:55
2024-07-31T12:04
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прошедшие военные учения Финляндии вблизи границ России - это часть провокационных действий НАТО по сдерживанию Москвы, заявил заместитель официального представителя МИД России Андрей Настасьин."Рассматриваем прошедшие 21-26 июля финские военные маневры вблизи российской государственной границы с задействованием порядка 1700 человек личного состава и 300 транспортных средств как составную часть комплексных провокационных действий НАТО по сдерживанию России, в том числе в рамках продолжающейся ускоренными темпами интеграции Финляндии в Североатлантический альянс", - сказал он в ходе брифинга.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Финляндия, Россия, Москва, НАТО, В мире
В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО
МИД назвал военные учения в Финляндии у границ России частью провокаций НАТО