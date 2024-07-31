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В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО - РИА Новости, 31.07.2024
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11:55 31.07.2024 (обновлено: 12:04 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/ucheniya-1963138064.html
В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО
В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО - РИА Новости, 31.07.2024
В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО
Прошедшие военные учения Финляндии вблизи границ России - это часть провокационных действий НАТО по сдерживанию Москвы, заявил заместитель официального... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:55
2024-07-31T12:04
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прошедшие военные учения Финляндии вблизи границ России - это часть провокационных действий НАТО по сдерживанию Москвы, заявил заместитель официального представителя МИД России Андрей Настасьин."Рассматриваем прошедшие 21-26 июля финские военные маневры вблизи российской государственной границы с задействованием порядка 1700 человек личного состава и 300 транспортных средств как составную часть комплексных провокационных действий НАТО по сдерживанию России, в том числе в рамках продолжающейся ускоренными темпами интеграции Финляндии в Североатлантический альянс", - сказал он в ходе брифинга.
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финляндия, россия, москва, нато, в мире
Финляндия, Россия, Москва, НАТО, В мире
В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО

МИД назвал военные учения в Финляндии у границ России частью провокаций НАТО

© AP Photo / Czarek SokolowskiСолдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прошедшие военные учения Финляндии вблизи границ России - это часть провокационных действий НАТО по сдерживанию Москвы, заявил заместитель официального представителя МИД России Андрей Настасьин.
"Рассматриваем прошедшие 21-26 июля финские военные маневры вблизи российской государственной границы с задействованием порядка 1700 человек личного состава и 300 транспортных средств как составную часть комплексных провокационных действий НАТО по сдерживанию России, в том числе в рамках продолжающейся ускоренными темпами интеграции Финляндии в Североатлантический альянс", - сказал он в ходе брифинга.
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