https://ria.ru/20240731/ucheniya-1963138064.html

В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО

В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО - РИА Новости, 31.07.2024

В МИД назвали военные учения в Финляндии провокацией НАТО

Прошедшие военные учения Финляндии вблизи границ России - это часть провокационных действий НАТО по сдерживанию Москвы, заявил заместитель официального... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:55

2024-07-31T11:55

2024-07-31T12:04

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прошедшие военные учения Финляндии вблизи границ России - это часть провокационных действий НАТО по сдерживанию Москвы, заявил заместитель официального представителя МИД России Андрей Настасьин."Рассматриваем прошедшие 21-26 июля финские военные маневры вблизи российской государственной границы с задействованием порядка 1700 человек личного состава и 300 транспортных средств как составную часть комплексных провокационных действий НАТО по сдерживанию России, в том числе в рамках продолжающейся ускоренными темпами интеграции Финляндии в Североатлантический альянс", - сказал он в ходе брифинга.

https://ria.ru/20240731/strategiya-1963060285.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия, россия, москва, нато, в мире