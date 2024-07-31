Рейтинг@Mail.ru
Российский посол прокомментировал возможность поставок оружия в ЦАР - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/tsar-1963185674.html
Российский посол прокомментировал возможность поставок оружия в ЦАР
Российский посол прокомментировал возможность поставок оружия в ЦАР - РИА Новости, 31.07.2024
Российский посол прокомментировал возможность поставок оружия в ЦАР
На данный момент о новых поставках РФ продукции военного назначения в ЦАР речь пока не идёт, сообщил РИА новости посол России в Банги Александр Бикантов. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:19
2024-07-31T14:19
россия
цар
банги
александр бикантов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744544778_152:582:2756:2047_1920x0_80_0_0_e7c612da41fbcc53efbacea7a8a9d6d6.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На данный момент о новых поставках РФ продукции военного назначения в ЦАР речь пока не идёт, сообщил РИА новости посол России в Банги Александр Бикантов. Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать новые поставки российского вооружения в республику, он указал, что "насколько известно, на данный момент о новых поставках продукции военного назначения речь пока не идёт". "В случае обращений центральноафриканской стороны все они будут оперативно рассмотрены", - заключил он.
https://ria.ru/20240126/tsar-1923554779.html
россия
цар
банги
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744544778_422:490:2498:2047_1920x0_80_0_0_d59a5f6db8b81ce089c6f30c5487c7a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, цар, банги, александр бикантов, в мире
Россия, ЦАР, Банги, Александр Бикантов, В мире
Российский посол прокомментировал возможность поставок оружия в ЦАР

Посол Бикантов: о новых поставках оружия в ЦАР речь пока не идет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАлександр Бикантов
Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Александр Бикантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На данный момент о новых поставках РФ продукции военного назначения в ЦАР речь пока не идёт, сообщил РИА новости посол России в Банги Александр Бикантов.
Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать новые поставки российского вооружения в республику, он указал, что "насколько известно, на данный момент о новых поставках продукции военного назначения речь пока не идёт".
"В случае обращений центральноафриканской стороны все они будут оперативно рассмотрены", - заключил он.
ЦАР - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Посол рассказал о процессе создания российской базы в ЦАР
26 января, 07:07
 
РоссияЦАРБангиАлександр БикантовВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала