https://ria.ru/20240731/tsar-1963185674.html

Российский посол прокомментировал возможность поставок оружия в ЦАР

Российский посол прокомментировал возможность поставок оружия в ЦАР - РИА Новости, 31.07.2024

Российский посол прокомментировал возможность поставок оружия в ЦАР

На данный момент о новых поставках РФ продукции военного назначения в ЦАР речь пока не идёт, сообщил РИА новости посол России в Банги Александр Бикантов. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:19

2024-07-31T14:19

2024-07-31T14:19

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александр бикантов

в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На данный момент о новых поставках РФ продукции военного назначения в ЦАР речь пока не идёт, сообщил РИА новости посол России в Банги Александр Бикантов. Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать новые поставки российского вооружения в республику, он указал, что "насколько известно, на данный момент о новых поставках продукции военного назначения речь пока не идёт". "В случае обращений центральноафриканской стороны все они будут оперативно рассмотрены", - заключил он.

https://ria.ru/20240126/tsar-1923554779.html

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россия, цар, банги, александр бикантов, в мире