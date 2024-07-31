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Российский посол прокомментировал возможность поставок оружия в ЦАР
Российский посол прокомментировал возможность поставок оружия в ЦАР - РИА Новости, 31.07.2024
Российский посол прокомментировал возможность поставок оружия в ЦАР
На данный момент о новых поставках РФ продукции военного назначения в ЦАР речь пока не идёт, сообщил РИА новости посол России в Банги Александр Бикантов. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:19
2024-07-31T14:19
2024-07-31T14:19
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На данный момент о новых поставках РФ продукции военного назначения в ЦАР речь пока не идёт, сообщил РИА новости посол России в Банги Александр Бикантов. Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать новые поставки российского вооружения в республику, он указал, что "насколько известно, на данный момент о новых поставках продукции военного назначения речь пока не идёт". "В случае обращений центральноафриканской стороны все они будут оперативно рассмотрены", - заключил он.
https://ria.ru/20240126/tsar-1923554779.html
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россия, цар, банги, александр бикантов, в мире
Россия, ЦАР, Банги, Александр Бикантов, В мире
Российский посол прокомментировал возможность поставок оружия в ЦАР
Посол Бикантов: о новых поставках оружия в ЦАР речь пока не идет
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На данный момент о новых поставках РФ продукции военного назначения в ЦАР речь пока не идёт, сообщил РИА новости посол России в Банги Александр Бикантов.
Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать новые поставки российского вооружения в республику, он указал, что "насколько известно, на данный момент о новых поставках продукции военного назначения речь пока не идёт".
"В случае обращений центральноафриканской стороны все они будут оперативно рассмотрены", - заключил он.