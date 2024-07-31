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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира "Хезболлы" Фуада Шукра

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира "Хезболлы" Фуада Шукра - РИА Новости, 31.07.2024

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира "Хезболлы" Фуада Шукра

Высокопоставленный командир движения "Хезболла" Фуад Шукр убит в результате удара израильских ВВС по югу Бейрута, заявила в ночь на среду Армия обороны Израиля... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T00:11

2024-07-31T00:11

2024-07-31T00:50

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Высокопоставленный командир движения "Хезболла" Фуад Шукр убит в результате удара израильских ВВС по югу Бейрута, заявила в ночь на среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).Ливанский источник в органах безопасности ранее сообщил телеканалу Sky News Arabia о гибели командира "Хезболлы" Фуада Шукра в результате израильского удара."ЦАХАЛ объявляет, что в результате точечного основанного на данных разведки удара израильские истребители ликвидировали самого высокопоставленного командира и главу стратегического подразделения террористической организации "Хезболлах" Фуада Шукра или Сейида Мухсена в районе Бейрута", — говорится в сообщении армии.По данным израильской армии, Шукр был "правой рукой" генсека организации Хасана Насруллы и советником по планированию и управлению военными операциями. Сама "Хезболла" пока не подтверждала гибель Шукра.США ввели санкции в отношении Шукра в 2015 году. Вашингтон, согласно сайту Rewards for Justice, предложил награду в размере до пяти миллионов долларов за информацию о нем. Как утверждается на сайте, интерес к нему связан с высокопоставленной позицией в "Хезболле" и участием в ряде атак против американских объектов. В частности, речь идет о подрыве казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983-м — тогда погибло более 240 американских военных.Ранее во вторник ЦАХАЛ нанес удар по Бейруту. Как уточнялось, целью был командир, "ответственный за убийство детей и израильских гражданских в Мадждаль-Шамсе". По словам корреспондента РИА Новости, под удар попала территория рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода Бейрута.В свою очередь, Ливанское государственное новостное агентство NNA сообщило, что атаку осуществил беспилотник, который выпустил три ракеты. По последним данным, три человека погибли, еще 74 получили ранения.Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Израильская сторона возложила ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболла". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку."Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.

https://ria.ru/20240730/bejrut-1963034879.html

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в мире, бейрут, хезболла, армия обороны израиля (цахал), израиль