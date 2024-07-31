https://ria.ru/20240731/tsahal-1963062707.html

В ЦАХАЛ заявили о готовности к любому сценарию в конфликте с "Хезболлой"

В ЦАХАЛ заявили о готовности к любому сценарию в конфликте с "Хезболлой" - РИА Новости, 31.07.2024

В ЦАХАЛ заявили о готовности к любому сценарию в конфликте с "Хезболлой"

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил в ночь на среду, что израильская армия готова к любому сценарию в противостоянии с РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T04:16

2024-07-31T04:16

2024-07-31T04:16

в мире

израиль

ливан

ближний восток

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил в ночь на среду, что израильская армия готова к любому сценарию в противостоянии с ливанским движением "Хезболлах", возложив на него ответственность за рост эскалации и отметив, что Израиль не желает перерастания нынешних военных действий в вооруженный конфликт. Во время брифинга Хагари, как и ЦАХАЛ, заявил, что армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. "Продолжающая агрессия "Хезболлах" и его зверские удары втягивают население Ливана и весь Ближний Восток в более масштабную эскалацию, в то время как мы предпочитаем урегулировать военные действия без более масштабной войны. ЦАХАЛ полностью готов к любому сценарию", - заявил Хагари на брифинге, видео которого было опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ. Как подчеркнул представитель ЦАХАЛ, израильская армия не потерпит "террористические атаки" ливанского движения против граждан Израиля, она отвечает на них "точечными ударами" по членам "Хезболлах" и объектам инфраструктуры движения в Ливане. Хагари заявил, что у ЦАХАЛ "есть долг" гарантировать безопасное возвращение жителей севера Израиля в свои дома и что израильская армия продолжит защищать всех жителей страны. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибли женщина и двое детей, пострадали не менее 74 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240731/irak-1963054712.html

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Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, израиль, ливан, ближний восток, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году