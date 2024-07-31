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ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной помощи
ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной помощи - РИА Новости, 31.07.2024
ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной помощи
Европейский союз выделил Палестине транш краткосрочной чрезвычайной финансовой помощи на сумму 150 миллионов евро, сообщает в среду пресс-служба Еврокомиссии. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:18
2024-07-31T17:18
2024-07-31T17:19
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БРЮССЕЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Европейский союз выделил Палестине транш краткосрочной чрезвычайной финансовой помощи на сумму 150 миллионов евро, сообщает в среду пресс-служба Еврокомиссии. "В рамках краткосрочной чрезвычайной финансовой помощи ЕС в размере 400 миллионов евро сегодня был выделен первый транш в размере 150 миллионов евро", - говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии. Уточняется, что из этой суммы 58 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов через механизм PEGASE на выплату зарплат и пенсий госслужащим и поддержку семей в уязвимом положении, а 92 миллиона - по кредитной линии Европейского инвестиционного банка. Последующие выплаты в рамках этой финансовой поддержки будут выделены в августе и сентябре при условии достижения прогресса в реализации программы реформ Палестинской администрации, добавляет ЕК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, евросоюз, еврокомиссия, европейский инвестиционный банк
В мире, Палестина, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский инвестиционный банк
ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной помощи
ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной помощи на 150 миллионов евро