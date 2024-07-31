https://ria.ru/20240731/transh-1963246831.html

ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной помощи

ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной помощи - РИА Новости, 31.07.2024

ЕС выделил Палестине транш чрезвычайной помощи

Европейский союз выделил Палестине транш краткосрочной чрезвычайной финансовой помощи на сумму 150 миллионов евро, сообщает в среду пресс-служба Еврокомиссии. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:18

2024-07-31T17:18

2024-07-31T17:19

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БРЮССЕЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Европейский союз выделил Палестине транш краткосрочной чрезвычайной финансовой помощи на сумму 150 миллионов евро, сообщает в среду пресс-служба Еврокомиссии. "В рамках краткосрочной чрезвычайной финансовой помощи ЕС в размере 400 миллионов евро сегодня был выделен первый транш в размере 150 миллионов евро", - говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии. Уточняется, что из этой суммы 58 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов через механизм PEGASE на выплату зарплат и пенсий госслужащим и поддержку семей в уязвимом положении, а 92 миллиона - по кредитной линии Европейского инвестиционного банка. Последующие выплаты в рамках этой финансовой поддержки будут выделены в августе и сентябре при условии достижения прогресса в реализации программы реформ Палестинской администрации, добавляет ЕК.

https://ria.ru/20240719/izrail-1960808142.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, палестина, евросоюз, еврокомиссия, европейский инвестиционный банк