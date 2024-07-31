https://ria.ru/20240731/tramp-1963314073.html

Трамп раскрыл, что могло бы помешать ему работать президентом

Трамп раскрыл, что могло бы помешать ему работать президентом - РИА Новости, 31.07.2024

Трамп раскрыл, что могло бы помешать ему работать президентом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде темнокожих журналистов, что не стал бы занимать пост главы государства, если этого не позволит здоровье. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T22:38

2024-07-31T22:38

2024-07-31T23:54

в мире

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дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде темнокожих журналистов, что не стал бы занимать пост главы государства, если этого не позволит здоровье. Так он ответил на вопрос, готов ли он будет уйти с должности, если умственное состояние ухудшится. "Если я пойму, что я делаю что-то не так", — подчеркнул он.Если Трамп победит на выборах, он станет старейшим в истории США президентом. На момент инаугурации он будет на несколько месяцев старше нынешнего американского лидера Джо Байдена, когда тот вступил в должность. Трамп не видит в этом проблемы, настаивая, что дело не в возрасте. "Но не умом", — заявил экс-глава государства на комментарий о том, что он может стать старейшим президентом США. Выборы в США пройдут 5 ноября. Действующий глава государства Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок. При этом он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html

https://ria.ru/20240731/bayden-1963068752.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024