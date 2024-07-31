Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскрыл, что могло бы помешать ему работать президентом - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 31.07.2024 (обновлено: 23:54 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/tramp-1963314073.html
Трамп раскрыл, что могло бы помешать ему работать президентом
Трамп раскрыл, что могло бы помешать ему работать президентом - РИА Новости, 31.07.2024
Трамп раскрыл, что могло бы помешать ему работать президентом
Бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде темнокожих журналистов, что не стал бы занимать пост главы государства, если этого не позволит здоровье. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T22:38
2024-07-31T23:54
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде темнокожих журналистов, что не стал бы занимать пост главы государства, если этого не позволит здоровье. Так он ответил на вопрос, готов ли он будет уйти с должности, если умственное состояние ухудшится. "Если я пойму, что я делаю что-то не так", — подчеркнул он.Если Трамп победит на выборах, он станет старейшим в истории США президентом. На момент инаугурации он будет на несколько месяцев старше нынешнего американского лидера Джо Байдена, когда тот вступил в должность. Трамп не видит в этом проблемы, настаивая, что дело не в возрасте. "Но не умом", — заявил экс-глава государства на комментарий о том, что он может стать старейшим президентом США. Выборы в США пройдут 5 ноября. Действующий глава государства Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок. При этом он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html
https://ria.ru/20240731/bayden-1963068752.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_efd44aa075ecaa0ed911dd1d09cfa62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп раскрыл, что могло бы помешать ему работать президентом

Трамп заявил, что не будет президентом, если здоровье не позволит

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил на съезде темнокожих журналистов, что не стал бы занимать пост главы государства, если этого не позволит здоровье.
Так он ответил на вопрос, готов ли он будет уйти с должности, если умственное состояние ухудшится.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Россия дала окончательный ответ на "Пять ультиматумов Трампа"
29 июля, 08:00
«
"Если я пойму, что я делаю что-то не так", — подчеркнул он.
Если Трамп победит на выборах, он станет старейшим в истории США президентом. На момент инаугурации он будет на несколько месяцев старше нынешнего американского лидера Джо Байдена, когда тот вступил в должность.
Трамп не видит в этом проблемы, настаивая, что дело не в возрасте.
"Но не умом", — заявил экс-глава государства на комментарий о том, что он может стать старейшим президентом США.
Выборы в США пройдут 5 ноября. Действующий глава государства Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок. При этом он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Байден приступил к своей главной миссии на посту президента США
Вчера, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала