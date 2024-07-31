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Спасенного в Хабаровском крае тигренка подарили Минскому зоопарку

Спасенного в Хабаровском крае тигренка подарили Минскому зоопарку - РИА Новости, 31.07.2024

Спасенного в Хабаровском крае тигренка подарили Минскому зоопарку

Минский зоопарк получил в дар от РФ спасенного в Хабаровском крае амурского тигренка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:48

2024-07-31T13:48

2024-07-31T16:17

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МИНСК, 31 июл - РИА Новости. Минский зоопарк получил в дар от РФ спасенного в Хабаровском крае амурского тигренка, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы передаем в дар Минскому зоопарку тигренка, который был спасен неравнодушными людьми на территории Хабаровского края", - сказал министр юстиции России, председатель наблюдательного совета Центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко в среду в Минске на официальной церемонии передачи Минскому зоопарку тигренка. Министр подчеркнул, что охрана амурского тигра - личный проект президента России, и с этой целью 11 лет назад была создана некоммерческая организация Центр "Амурский тигр", которая занимается вопросами защиты и охраны этих животных в России и популяризации их в мире. По его словам, по данным на 2022 год, за период деятельности центра численность амурских тигров выросла более чем на 30% и составила более 750 особей, включая котят. Эта численность является комфортной для обеспечения генетического разнообразия и сохранения вида. "Мы получили возможность осуществлять благородную миссию - те звери, которые не могут быть отпущены в дикую природу, будут дариться различным зоопаркам. Первый такой зоопарк - это Минский зоопарк", - сказал Чуйченко. Глава минюста РФ пообещал, что когда будет готов еще один вольер, РФ передаст Минскому зоопарку еще одного тигра - "подругу" для переданного сейчас зверя. "Думаю, в течение года проект будет реализован", - сказал Чуйченко. Он подчеркнул, что новый обитатель Минского зоопарка - генетически чистый амурский тигр. Чуйченко также выразил надежду, что число амурских тигров в Белоруссии будет расти. В среду также состоялся розыгрыш, во время которого тигренку было выбрано имя Синдбад. В Минском зоопарке рассказали, что тигренок, который прибыл в Белоруссию в июне, быстро адаптировался, активен, игрив, хорошо кушает, любит крупные кости и мячики. Трехмесячного тигренка со сломанной лапой обнаружил и спас неравнодушный житель в ноябре 2023 года в Хабаровском крае. Тигренка вылечили, но специалисты пришли к выводу, что малыша слишком рискованно выпускать в дикую природу из-за болезни костей. Кроме того, позже, еще в вольере, тигренок сломал другую лапу, и последовал новый этап лечения. Росприродназдор согласился с доводами экспертов. По инициативе Центра "Амурский тигр" было решено передать тигренка Минскому зоопарку в рамках программы по размножению и сохранению амурского тигра.

https://ria.ru/20240731/ptenets-1963155746.html

https://ria.ru/20240731/panda-1963151157.html

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Спасенный амурский тигр Синдбад в минском зоопарке Минский зоопарк получил в дар спасенного в Хабаровском крае амурского тигренка Синдбада. Малыша со сломанной лапой спас неравнодушный житель в ноябре 2023. Тигренка вылечили, но выпускать его обратно в дикую природу было рискованно. Министр юстиции России, председатель наблюдательного совета Центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко пообещал, что тигренку скоро подберут подругу. 2024-07-31T13:48 true PT0M08S

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россия, белоруссия, минск, константин чуйченко, центр "амурский тигр", хорошие новости