Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали неожиданное заявление о возврате Украиной территорий - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/territorii-1963160743.html
На Западе сделали неожиданное заявление о возврате Украиной территорий
На Западе сделали неожиданное заявление о возврате Украиной территорий - РИА Новости, 31.07.2024
На Западе сделали неожиданное заявление о возврате Украиной территорий
Союзники Украины больше не верят, что страна может вернуть потерянные в ходе конфликта с Россией территории, пишет аналитик по вопросам политики и рисков,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T12:55
2024-07-31T12:55
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495589_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae076da5140f21d561af4f5f7a15ffc5.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Союзники Украины больше не верят, что страна может вернуть потерянные в ходе конфликта с Россией территории, пишет аналитик по вопросам политики и рисков, исследователь международных отношений и политики безопасности Александр Дубовый в статье для Berliner Zeitung."Почти никто больше не ожидает, что Украина вернет утраченные территории военным путем", — отметил он.Дубовый подчеркнул, что российские войска стремительно продвигаются вперед благодаря эффективному использованию слабых мест в обороне ВСУ. Кроме того, добавил он, армия России стала чаще атаковать ВСУ во время ротации войск. Обозреватель также возложил вину за текущую ситуацию на фронте на украинское военное руководство, которое неоднократно принимало неверные решения.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240731/voyska-1963103033.html
https://ria.ru/20240730/evropa-1962879009.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944495589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d743bbb6c75b63dc23eb07a79adc4e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
На Западе сделали неожиданное заявление о возврате Украиной территорий

BZ: Запад больше не верит, что Украина отвоюет утраченные территории

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Союзники Украины больше не верят, что страна может вернуть потерянные в ходе конфликта с Россией территории, пишет аналитик по вопросам политики и рисков, исследователь международных отношений и политики безопасности Александр Дубовый в статье для Berliner Zeitung.
"Почти никто больше не ожидает, что Украина вернет утраченные территории военным путем", — отметил он.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Экс-чиновник кабинета Трампа раскрыл, на что пойдет Запад из-за Украины
Вчера, 10:39
Дубовый подчеркнул, что российские войска стремительно продвигаются вперед благодаря эффективному использованию слабых мест в обороне ВСУ. Кроме того, добавил он, армия России стала чаще атаковать ВСУ во время ротации войск. Обозреватель также возложил вину за текущую ситуацию на фронте на украинское военное руководство, которое неоднократно принимало неверные решения.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
"Германия готовится": СМИ заговорили о планах Европы начать войну с Россией
30 июля, 12:01
 
В миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала