https://ria.ru/20240731/territorii-1963160743.html

На Западе сделали неожиданное заявление о возврате Украиной территорий

На Западе сделали неожиданное заявление о возврате Украиной территорий - РИА Новости, 31.07.2024

На Западе сделали неожиданное заявление о возврате Украиной территорий

Союзники Украины больше не верят, что страна может вернуть потерянные в ходе конфликта с Россией территории, пишет аналитик по вопросам политики и рисков,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:55

2024-07-31T12:55

2024-07-31T12:55

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россия

донецкая народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Союзники Украины больше не верят, что страна может вернуть потерянные в ходе конфликта с Россией территории, пишет аналитик по вопросам политики и рисков, исследователь международных отношений и политики безопасности Александр Дубовый в статье для Berliner Zeitung."Почти никто больше не ожидает, что Украина вернет утраченные территории военным путем", — отметил он.Дубовый подчеркнул, что российские войска стремительно продвигаются вперед благодаря эффективному использованию слабых мест в обороне ВСУ. Кроме того, добавил он, армия России стала чаще атаковать ВСУ во время ротации войск. Обозреватель также возложил вину за текущую ситуацию на фронте на украинское военное руководство, которое неоднократно принимало неверные решения.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240731/voyska-1963103033.html

https://ria.ru/20240730/evropa-1962879009.html

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россия

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины