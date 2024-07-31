https://ria.ru/20240731/telo-1963108652.html

Найдено тело третьей погибшей женщины после прорыва дамбы на Беломорканале

Найдено тело третьей погибшей женщины после прорыва дамбы на Беломорканале - РИА Новости, 31.07.2024

Найдено тело третьей погибшей женщины после прорыва дамбы на Беломорканале

Тело еще одной женщины нашли после прорыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщает ГУ МЧС России по республике. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:09

2024-07-31T11:09

2024-07-31T11:37

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

чп на беломорканале

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Тело еще одной женщины нашли после прорыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщает ГУ МЧС России по республике.Ранее ведомство сообщало об обнаружении тел двух погибших – мужчины и женщины – в районе поселка Кочкома, который находится в 11 километрах от места аварии на Беломорско-Балтийском канале."В ходе обследования акватории Беломорско-Балтийского канала сотрудниками МЧС России было найдено тело женщины. Погибшую нашли на береговой линии за населенным пунктом Кочкома", - говорится в сообщении.Поисково-спасательные работы завершены, добавили в ведомстве.В понедельник утром в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, трое пострадавших после ЧП остаются в больнице. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на 1246-1255 километрах ББК и транзит через канал.

https://ria.ru/20240730/uroven-1962880408.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, чп на беломорканале