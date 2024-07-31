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Telegram добавил новые функции в мобильное приложение - РИА Новости, 31.07.2024
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21:27 31.07.2024 (обновлено: 21:29 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/telegram-1963307205.html
Telegram добавил новые функции в мобильное приложение
Telegram добавил новые функции в мобильное приложение - РИА Новости, 31.07.2024
Telegram добавил новые функции в мобильное приложение
Telegram добавил в свое мобильное приложение для Android и iOS возможность включить вспышку в видеосообщениях, а также раздел с мини-приложениями на базе... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:27
2024-07-31T21:29
общество
технологии
telegram
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Telegram добавил в свое мобильное приложение для Android и iOS возможность включить вспышку в видеосообщениях, а также раздел с мини-приложениями на базе мессенджера, новые особенности поиска и еще несколько функций, сообщил мессенджер на своем сайте. Так, теперь во время записи видеосообщения пользователь может включить вспышку как на фронтальной, так и на задней камере. В свою очередь в разделе "Поиск" среди чатов, каналов, файлов и так далее появилась вкладка с популярными у пользователя мини-приложениями. Также мессенджер запустил встроенный браузер: теперь можно сворачивать страницы и разворачивать их из нижней панели. Он поддерживает просмотр децентрализованных сайтов в сети TON. Теперь при получении нового сообщения можно перейти в чат, не теряя открытые веб-страницы, статьи или игры в мини-приложениях, а также добавить страницу в закладки, чтобы вернуться к ней позже. Кроме того, пользователи мессенджера могут добавлять в историю анимированный виджет погоды, музыкальную дорожку, ссылки или геопозицию - это доступно на вкладке "Стикеры" в редакторе историй. При публикации видеоистории в профиле можно установить в качестве обложки любой ее кадр. Также сообщается, что теперь "Звезды" Telegram можно приобрести в подарок для пользователей из своего списка контактов.
https://ria.ru/20240116/telegram-1921580081.html
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общество, технологии, telegram
Общество, Технологии, Telegram
Telegram добавил новые функции в мобильное приложение

Telegram добавил в мобильное приложение вспышку и раздел с мини-приложениями

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Telegram добавил в свое мобильное приложение для Android и iOS возможность включить вспышку в видеосообщениях, а также раздел с мини-приложениями на базе мессенджера, новые особенности поиска и еще несколько функций, сообщил мессенджер на своем сайте.
Так, теперь во время записи видеосообщения пользователь может включить вспышку как на фронтальной, так и на задней камере.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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В свою очередь в разделе "Поиск" среди чатов, каналов, файлов и так далее появилась вкладка с популярными у пользователя мини-приложениями.
Также мессенджер запустил встроенный браузер: теперь можно сворачивать страницы и разворачивать их из нижней панели. Он поддерживает просмотр децентрализованных сайтов в сети TON. Теперь при получении нового сообщения можно перейти в чат, не теряя открытые веб-страницы, статьи или игры в мини-приложениях, а также добавить страницу в закладки, чтобы вернуться к ней позже.
Кроме того, пользователи мессенджера могут добавлять в историю анимированный виджет погоды, музыкальную дорожку, ссылки или геопозицию - это доступно на вкладке "Стикеры" в редакторе историй. При публикации видеоистории в профиле можно установить в качестве обложки любой ее кадр.
Также сообщается, что теперь "Звезды" Telegram можно приобрести в подарок для пользователей из своего списка контактов.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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