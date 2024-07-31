https://ria.ru/20240731/telegram-1963307205.html

Telegram добавил новые функции в мобильное приложение

Telegram добавил новые функции в мобильное приложение - РИА Новости, 31.07.2024

Telegram добавил новые функции в мобильное приложение

Telegram добавил в свое мобильное приложение для Android и iOS возможность включить вспышку в видеосообщениях, а также раздел с мини-приложениями на базе... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T21:27

2024-07-31T21:27

2024-07-31T21:29

общество

технологии

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2c6e077c5231988c63a36372db9cf440.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Telegram добавил в свое мобильное приложение для Android и iOS возможность включить вспышку в видеосообщениях, а также раздел с мини-приложениями на базе мессенджера, новые особенности поиска и еще несколько функций, сообщил мессенджер на своем сайте. Так, теперь во время записи видеосообщения пользователь может включить вспышку как на фронтальной, так и на задней камере. В свою очередь в разделе "Поиск" среди чатов, каналов, файлов и так далее появилась вкладка с популярными у пользователя мини-приложениями. Также мессенджер запустил встроенный браузер: теперь можно сворачивать страницы и разворачивать их из нижней панели. Он поддерживает просмотр децентрализованных сайтов в сети TON. Теперь при получении нового сообщения можно перейти в чат, не теряя открытые веб-страницы, статьи или игры в мини-приложениях, а также добавить страницу в закладки, чтобы вернуться к ней позже. Кроме того, пользователи мессенджера могут добавлять в историю анимированный виджет погоды, музыкальную дорожку, ссылки или геопозицию - это доступно на вкладке "Стикеры" в редакторе историй. При публикации видеоистории в профиле можно установить в качестве обложки любой ее кадр. Также сообщается, что теперь "Звезды" Telegram можно приобрести в подарок для пользователей из своего списка контактов.

https://ria.ru/20240116/telegram-1921580081.html

https://ria.ru/20240513/telegram-1945652893.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, telegram