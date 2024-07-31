https://ria.ru/20240731/tank-1963065456.html

Танкист рассказал о феноменальной точности пушки Т-80БВ

Танкист рассказал о феноменальной точности пушки Т-80БВ - РИА Новости, 31.07.2024

Танкист рассказал о феноменальной точности пушки Т-80БВ

Танки Т-80, активно применяющиеся в ходе спецоперации и помогающие в том числе занимать опорные пункты противника, обладают феноменальной точностью стрельбы,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T05:26

2024-07-31T05:26

2024-07-31T05:26

специальная военная операция на украине

технологии

россия

константиновка

вооруженные силы украины

т-80бв

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Танки Т-80, активно применяющиеся в ходе спецоперации и помогающие в том числе занимать опорные пункты противника, обладают феноменальной точностью стрельбы, рассказал оператор-наводчик танка Т-80БВ с позывным "Космос". "Сегодня выезжали на полигон, провели выверку танка, проверили пушку боем, как правильно она бьет. Всё четко, если надо - белке в глаз попадём", - приводит слова "Космоса" Минобороны РФ. Оператор-наводчик пояснил, что на полигоне машину тестировали после ремонта. В ходе одного из боёв танк подорвался на мине и ему оторвало каток. После этого Т-80БВ эвакуировали, заменили каток и отремонтировали. Как рассказали в МО РФ, мотострелки группировки войск "Восток" под прикрытием танкистов захватили опорный пункт ВСУ в районе Константиновки на южнодонецком направлении. За счёт этого удалось осложнить логистику противника на угледарском участке фронта. "Используя эффект неожиданности, под прикрытием огня из танков Т-80БВ, наши штурмовики приблизились к позициям врага, спешились и ворвались в окопы и взяли опорный пункт ВСУ, расположенный в лесополосе. Противник не ожидал таких стремительных действий от наших штурмовиков и оказался не готов к отпору атаки", - отметили в российском ведомстве. ВСУ пытались остановить российскую технику, накрывали её огнем артиллерии и миномётов, но благодаря грамотным действиям командиров ВС РФ и опытным механикам-водителям поставленная задача была выполнена без потерь личного состава и боевых машин, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20240731/gruppirovka-1963063709.html

https://ria.ru/20240731/raschety-1963065305.html

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технологии, россия, константиновка, вооруженные силы украины, т-80бв