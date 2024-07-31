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Танкист рассказал о феноменальной точности пушки Т-80БВ - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:26 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/tank-1963065456.html
Танкист рассказал о феноменальной точности пушки Т-80БВ
Танкист рассказал о феноменальной точности пушки Т-80БВ - РИА Новости, 31.07.2024
Танкист рассказал о феноменальной точности пушки Т-80БВ
Танки Т-80, активно применяющиеся в ходе спецоперации и помогающие в том числе занимать опорные пункты противника, обладают феноменальной точностью стрельбы,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T05:26
2024-07-31T05:26
специальная военная операция на украине
технологии
россия
константиновка
вооруженные силы украины
т-80бв
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Танки Т-80, активно применяющиеся в ходе спецоперации и помогающие в том числе занимать опорные пункты противника, обладают феноменальной точностью стрельбы, рассказал оператор-наводчик танка Т-80БВ с позывным "Космос". "Сегодня выезжали на полигон, провели выверку танка, проверили пушку боем, как правильно она бьет. Всё четко, если надо - белке в глаз попадём", - приводит слова "Космоса" Минобороны РФ. Оператор-наводчик пояснил, что на полигоне машину тестировали после ремонта. В ходе одного из боёв танк подорвался на мине и ему оторвало каток. После этого Т-80БВ эвакуировали, заменили каток и отремонтировали. Как рассказали в МО РФ, мотострелки группировки войск "Восток" под прикрытием танкистов захватили опорный пункт ВСУ в районе Константиновки на южнодонецком направлении. За счёт этого удалось осложнить логистику противника на угледарском участке фронта. "Используя эффект неожиданности, под прикрытием огня из танков Т-80БВ, наши штурмовики приблизились к позициям врага, спешились и ворвались в окопы и взяли опорный пункт ВСУ, расположенный в лесополосе. Противник не ожидал таких стремительных действий от наших штурмовиков и оказался не готов к отпору атаки", - отметили в российском ведомстве. ВСУ пытались остановить российскую технику, накрывали её огнем артиллерии и миномётов, но благодаря грамотным действиям командиров ВС РФ и опытным механикам-водителям поставленная задача была выполнена без потерь личного состава и боевых машин, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20240731/gruppirovka-1963063709.html
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технологии, россия, константиновка, вооруженные силы украины, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Т-80БВ
Танкист рассказал о феноменальной точности пушки Т-80БВ

Наводчик "Космос": танк Т-80БВ обладает феноменальной точностью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80
Боевая работа экипажей танков Т-80 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажей танков Т-80. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Танки Т-80, активно применяющиеся в ходе спецоперации и помогающие в том числе занимать опорные пункты противника, обладают феноменальной точностью стрельбы, рассказал оператор-наводчик танка Т-80БВ с позывным "Космос".
«
"Сегодня выезжали на полигон, провели выверку танка, проверили пушку боем, как правильно она бьет. Всё четко, если надо - белке в глаз попадём", - приводит слова "Космоса" Минобороны РФ.
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Оператор-наводчик пояснил, что на полигоне машину тестировали после ремонта. В ходе одного из боёв танк подорвался на мине и ему оторвало каток. После этого Т-80БВ эвакуировали, заменили каток и отремонтировали.
Как рассказали в МО РФ, мотострелки группировки войск "Восток" под прикрытием танкистов захватили опорный пункт ВСУ в районе Константиновки на южнодонецком направлении. За счёт этого удалось осложнить логистику противника на угледарском участке фронта.
"Используя эффект неожиданности, под прикрытием огня из танков Т-80БВ, наши штурмовики приблизились к позициям врага, спешились и ворвались в окопы и взяли опорный пункт ВСУ, расположенный в лесополосе. Противник не ожидал таких стремительных действий от наших штурмовиков и оказался не готов к отпору атаки", - отметили в российском ведомстве.
ВСУ пытались остановить российскую технику, накрывали её огнем артиллерии и миномётов, но благодаря грамотным действиям командиров ВС РФ и опытным механикам-водителям поставленная задача была выполнена без потерь личного состава и боевых машин, подчеркнули в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныТ-80БВ
 
 
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