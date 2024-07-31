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Таиланд подготовил план эвакуации работающих в Израиле граждан - РИА Новости, 31.07.2024
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08:17 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/tailand-1963077199.html
Таиланд подготовил план эвакуации работающих в Израиле граждан
Таиланд подготовил план эвакуации работающих в Израиле граждан - РИА Новости, 31.07.2024
Таиланд подготовил план эвакуации работающих в Израиле граждан
Министерство иностранных дел Таиланда готовит эвакуацию работающих в Израиле граждан страны из пограничных с Ливаном северных районов еврейского государства,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:17
2024-07-31T08:17
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БАНГКОК, 31 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Таиланда готовит эвакуацию работающих в Израиле граждан страны из пограничных с Ливаном северных районов еврейского государства, заявил в среду на брифинге для СМИ в Бангкоке официальный представитель и глава департамента информации МИД королевства Никондет Пхалангкун. "Посольство Таиланда вместе с властями Израиля подготовило план эвакуации таиландских граждан из пограничных районов в связи с опасностью ракетных атак с территории Ливана", - заявил он. "На севере Израиля находится около двух тысяч таиландских граждан. Пока от них не поступали просьбы о содействии в эвакуации, но план для ее проведения готов и может быть реализован с возникновением необходимости", - добавил Пхалангкун. Он отметил, что посольство Таиланда в Израиле внимательно наблюдает за развитием ситуации и информирует находящихся в стране граждан Таиланда о происходящих событиях и мерах безопасности. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля
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в мире, израиль, таиланд, ливан, хезболла
В мире, Израиль, Таиланд, Ливан, Хезболла
Таиланд подготовил план эвакуации работающих в Израиле граждан

МИД Таиланда подготовил план эвакуации из пограничных с Ливаном районов Израиля

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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БАНГКОК, 31 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Таиланда готовит эвакуацию работающих в Израиле граждан страны из пограничных с Ливаном северных районов еврейского государства, заявил в среду на брифинге для СМИ в Бангкоке официальный представитель и глава департамента информации МИД королевства Никондет Пхалангкун.
«
"Посольство Таиланда вместе с властями Израиля подготовило план эвакуации таиландских граждан из пограничных районов в связи с опасностью ракетных атак с территории Ливана", - заявил он.
"На севере Израиля находится около двух тысяч таиландских граждан. Пока от них не поступали просьбы о содействии в эвакуации, но план для ее проведения готов и может быть реализован с возникновением необходимости", - добавил Пхалангкун.
Он отметил, что посольство Таиланда в Израиле внимательно наблюдает за развитием ситуации и информирует находящихся в стране граждан Таиланда о происходящих событиях и мерах безопасности.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля
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