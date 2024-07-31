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Группировка "Запад" уничтожила до 470 солдат ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 31.07.2024 (обновлено: 13:22 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/svo-1963168051.html
Группировка "Запад" уничтожила до 470 солдат ВСУ
Группировка "Запад" уничтожила до 470 солдат ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Группировка "Запад" уничтожила до 470 солдат ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток продолжали занимать более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:20
2024-07-31T13:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток продолжали занимать более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 30-й, 67-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 1-й отдельной бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новосадовое, Красный Лиман Донецкой народной республики, Невское, и Макеевка Луганской народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 470 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.* Террористическая организация, запрещена в России.
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вооруженные силы украины, в мире, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Харьковская область
Группировка "Запад" уничтожила до 470 солдат ВСУ

МО: бойцы "Запада" за сутки уничтожили до 470 солдат ВСУ и иностранную технику

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток продолжали занимать более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 30-й, 67-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 1-й отдельной бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новосадовое, Красный Лиман Донецкой народной республики, Невское, и Макеевка Луганской народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери противника составили до 470 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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Группировка "Днепр" уничтожила до 100 солдат ВСУ
Вчера, 13:21
* Террористическая организация, запрещена в России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияХарьковская область
 
 
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