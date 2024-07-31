https://ria.ru/20240731/svo-1963168051.html

Группировка "Запад" уничтожила до 470 солдат ВСУ

Группировка "Запад" уничтожила до 470 солдат ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024

Группировка "Запад" уничтожила до 470 солдат ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток продолжали занимать более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:20

2024-07-31T13:20

2024-07-31T13:22

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток продолжали занимать более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 30-й, 67-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 1-й отдельной бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новосадовое, Красный Лиман Донецкой народной республики, Невское, и Макеевка Луганской народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 470 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.* Террористическая организация, запрещена в России.

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вооруженные силы украины, в мире, россия, харьковская область