https://ria.ru/20240731/sud-1963318364.html

Суд назначил дату рассмотрения дела блогера-иноагента Камикадзе Ди*

Суд назначил дату рассмотрения дела блогера-иноагента Камикадзе Ди* - РИА Новости, 31.07.2024

Суд назначил дату рассмотрения дела блогера-иноагента Камикадзе Ди*

Тверской суд Москвы 6 августа проведет предварительное слушание по заочному уголовному делу в отношении блогера-иноагента Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T23:28

2024-07-31T23:28

2024-07-31T23:28

происшествия

россия

москва

чехия

дмитрий иванов

youtube

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы 6 августа проведет предварительное слушание по заочному уголовному делу в отношении блогера-иноагента Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за фейки об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Предварительное слушание уголовного дела в отношении Иванова Д.С.* назначено на 6 августа", - рассказал собеседник агентства. Ранее этот же суд заочно арестовал Иванова*. Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической, национальной и иной ненависти), он объявлен в розыск. Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Камикадзе Ди* сообщал, что эмигрировал в Чехию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240730/arest-1962956026.html

россия

москва

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, чехия, дмитрий иванов, youtube