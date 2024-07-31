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Суд назначил дату рассмотрения дела блогера-иноагента Камикадзе Ди* - РИА Новости, 31.07.2024
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23:28 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/sud-1963318364.html
Суд назначил дату рассмотрения дела блогера-иноагента Камикадзе Ди*
Суд назначил дату рассмотрения дела блогера-иноагента Камикадзе Ди* - РИА Новости, 31.07.2024
Суд назначил дату рассмотрения дела блогера-иноагента Камикадзе Ди*
Тверской суд Москвы 6 августа проведет предварительное слушание по заочному уголовному делу в отношении блогера-иноагента Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T23:28
2024-07-31T23:28
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы 6 августа проведет предварительное слушание по заочному уголовному делу в отношении блогера-иноагента Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за фейки об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Предварительное слушание уголовного дела в отношении Иванова Д.С.* назначено на 6 августа", - рассказал собеседник агентства. Ранее этот же суд заочно арестовал Иванова*. Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической, национальной и иной ненависти), он объявлен в розыск. Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Камикадзе Ди* сообщал, что эмигрировал в Чехию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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происшествия, россия, москва, чехия, дмитрий иванов, youtube
Происшествия, Россия, Москва, Чехия, Дмитрий Иванов, YouTube
Суд назначил дату рассмотрения дела блогера-иноагента Камикадзе Ди*

Суд 6 августа начнет заочно рассматривать дело в отношении блогера Камикадзе Ди

© Фото : соцсетиБлогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди)*
Блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди)* - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : соцсети
Блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди)*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы 6 августа проведет предварительное слушание по заочному уголовному делу в отношении блогера-иноагента Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за фейки об армии, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Предварительное слушание уголовного дела в отношении Иванова Д.С.* назначено на 6 августа", - рассказал собеседник агентства.
Ранее этот же суд заочно арестовал Иванова*.
Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической, национальной и иной ненависти), он объявлен в розыск.
Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Камикадзе Ди* сообщал, что эмигрировал в Чехию.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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