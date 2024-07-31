https://ria.ru/20240731/sud-1963234291.html

Cуд прекратил дело о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG

Cуд прекратил дело о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG - РИА Новости, 31.07.2024

Cуд прекратил дело о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве АО "Польская нефтяная и газовая промышленность" (PGNiG), возбужденному по заявлению... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:36

2024-07-31T16:36

2024-07-31T16:36

экономика

россия

москва

федеральная налоговая служба (фнс россии)

pgnig

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве АО "Польская нефтяная и газовая промышленность" (PGNiG), возбужденному по заявлению столичной инспекции №36 Федеральной налоговой службы (ФНС) России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заявитель просил ввести в отношении должника локальное производство по делу о банкротстве - конкурсное производство в отношении имущества PGNiG, находящегося на территории России. "Суд определил прекратить производство по делу о банкротстве АО "Польская нефтяная и газовая промышленность", - огласил резолютивную часть определения суда судья Юрий Иванов.

https://ria.ru/20240205/bankrot-1925570628.html

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экономика, россия, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), pgnig