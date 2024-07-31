https://ria.ru/20240731/sud-1963161784.html

В Москве на 25 лет осудили агента СБУ, причастного к двум диверсиям на ж/д

В Москве на 25 лет осудили агента СБУ, причастного к двум диверсиям на ж/д - РИА Новости, 31.07.2024

В Москве на 25 лет осудили агента СБУ, причастного к двум диверсиям на ж/д

Агент СБУ Сергей Кармазин, причастный к двум диверсиям на Московской железной дороге, осужден на 25 лет, говорится в сообщении УФСБ России по Москве и области. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:57

2024-07-31T12:57

2024-07-31T13:08

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московская железная дорога

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Агент СБУ Сергей Кармазин, причастный к двум диверсиям на Московской железной дороге, осужден на 25 лет, говорится в сообщении УФСБ России по Москве и области. "Вступил в законную силу приговор 2-го Западного военного окружного суда в отношении гражданина Украины Кармазина Сергея Николаевича, 10.09.1977 года рождения, причастного к совершению по заданию Службы безопасности Украины диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги... Украинец признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме со штрафом в размере 700 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что диверсант был завербован сотрудниками СБУ в польском городе Быдгощ при участии польских спецслужб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии. Подчеркивается, что в конце ноября 2022 года он под видом беженца был направлен из Латвии в Россию для легализации и получения российского гражданства. Отмечается, что, находясь в столичном регионе, Кармазин по команде куратора из СБУ ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги. Как рассказали в спецслужбе, у диверсанта изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчёты, а также переписка с сотрудником СБУ. Таким образом, против Кармазина возбуждено и расследовано уголовное дело по статьям о диверсии (два эпизода), о прохождении обучения для осуществления диверсионной деятельности, об организации диверсионного сообщества и участии в нем, о попытке теракта и ряду других.

https://ria.ru/20240730/zhitel-1962856638.html

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Задержание гражданина Украины Сергея Кармазина Суд приговорил к 25 годам колонии гражданина Украины Сергея Кармазина, который по заданию СБУ поджег два шкафа сигнализации на Московской ж/д. Украинские спецслужбы завербовали Кармазина в Польше, а подготовку он проходил в Латвии, сообщило УФСБ. 2024-07-31T12:57 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина, служба безопасности украины, московская железная дорога, происшествия