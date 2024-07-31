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Суд отклонил жалобу на обращение в доход государства имущества "Макфы" - РИА Новости, 31.07.2024
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07:39 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/sud-1963072854.html
Суд отклонил жалобу на обращение в доход государства имущества "Макфы"
Суд отклонил жалобу на обращение в доход государства имущества "Макфы" - РИА Новости, 31.07.2024
Суд отклонил жалобу на обращение в доход государства имущества "Макфы"
Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение об обращении в доход государства имущества группы "Макфа", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:39
2024-07-31T07:39
михаил юревич
вадим белоусов
людмила айвар
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение об обращении в доход государства имущества группы "Макфа", сообщили РИА Новости в суде. "Определение оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства. Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
https://ria.ru/20240730/sud-1962971842.html
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михаил юревич, вадим белоусов, людмила айвар
Михаил Юревич, Вадим Белоусов, Людмила Айвар
Суд отклонил жалобу на обращение в доход государства имущества "Макфы"

Суд оставил в силе решение об обращении в доход государства имущества "Макфы"

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Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение об обращении в доход государства имущества группы "Макфа", сообщили РИА Новости в суде.
«
"Определение оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Суд обратил в доход государства имущество экс-сотрудника СК Киреева
30 июля, 16:46
 
Михаил ЮревичВадим БелоусовЛюдмила Айвар
 
 
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