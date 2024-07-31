https://ria.ru/20240731/sud-1963072854.html

Суд отклонил жалобу на обращение в доход государства имущества "Макфы"

Суд отклонил жалобу на обращение в доход государства имущества "Макфы" - РИА Новости, 31.07.2024

Суд отклонил жалобу на обращение в доход государства имущества "Макфы"

Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение об обращении в доход государства имущества группы "Макфа", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:39

2024-07-31T07:39

2024-07-31T07:39

михаил юревич

вадим белоусов

людмила айвар

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение об обращении в доход государства имущества группы "Макфа", сообщили РИА Новости в суде. "Определение оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства. Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.

https://ria.ru/20240730/sud-1962971842.html

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михаил юревич, вадим белоусов, людмила айвар