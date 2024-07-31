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Субианто пригласил делегацию России на оборонную выставку в ноябре
Субианто пригласил делегацию России на оборонную выставку в ноябре - РИА Новости, 31.07.2024
Субианто пригласил делегацию России на оборонную выставку в ноябре
Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что хотел бы пригласить делегацию... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:38
2024-07-31T14:38
2024-07-31T14:38
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индонезия
прабово субианто
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что хотел бы пригласить делегацию России на оборонную выставку в ноябре этого года. "Хотел бы пригласить российскую делегацию на нашу оборонную выставку и промышленности в ноябре текущего года",- сказал он.
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россия, индонезия, прабово субианто, владимир путин, в мире
Россия, Индонезия, Прабово Субианто, Владимир Путин, В мире
Субианто пригласил делегацию России на оборонную выставку в ноябре
Избранный президент Индонезии пригласил делегацию России на оборонную выставку