https://ria.ru/20240731/subianto-1963192188.html

Субианто пригласил делегацию России на оборонную выставку в ноябре

Субианто пригласил делегацию России на оборонную выставку в ноябре - РИА Новости, 31.07.2024

Субианто пригласил делегацию России на оборонную выставку в ноябре

Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что хотел бы пригласить делегацию... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:38

2024-07-31T14:38

2024-07-31T14:38

россия

индонезия

прабово субианто

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что хотел бы пригласить делегацию России на оборонную выставку в ноябре этого года. "Хотел бы пригласить российскую делегацию на нашу оборонную выставку и промышленности в ноябре текущего года",- сказал он.

https://ria.ru/20240731/putin-1963190423.html

россия

индонезия

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россия, индонезия, прабово субианто, владимир путин, в мире