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Субианто пригласил делегацию России на оборонную выставку в ноябре - РИА Новости, 31.07.2024
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14:38 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/subianto-1963192188.html
Субианто пригласил делегацию России на оборонную выставку в ноябре
Субианто пригласил делегацию России на оборонную выставку в ноябре - РИА Новости, 31.07.2024
Субианто пригласил делегацию России на оборонную выставку в ноябре
Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что хотел бы пригласить делегацию... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:38
2024-07-31T14:38
россия
индонезия
прабово субианто
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что хотел бы пригласить делегацию России на оборонную выставку в ноябре этого года. "Хотел бы пригласить российскую делегацию на нашу оборонную выставку и промышленности в ноябре текущего года",- сказал он.
https://ria.ru/20240731/putin-1963190423.html
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россия, индонезия, прабово субианто, владимир путин, в мире
Россия, Индонезия, Прабово Субианто, Владимир Путин, В мире
Субианто пригласил делегацию России на оборонную выставку в ноябре

Избранный президент Индонезии пригласил делегацию России на оборонную выставку

© AP Photo / Kimimasa MayamaИзбранный президент Индонезии Прабово Субианто
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что хотел бы пригласить делегацию России на оборонную выставку в ноябре этого года.
"Хотел бы пригласить российскую делегацию на нашу оборонную выставку и промышленности в ноябре текущего года",- сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Путин рассчитывает на новый импульс в отношениях с Индонезией при Субианто
Вчера, 14:32
 
РоссияИндонезияПрабово СубиантоВладимир ПутинВ мире
 
 
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