https://ria.ru/20240731/stavropole-1963163813.html

На Ставрополье будут судить подростков, которые сожгли Библию

На Ставрополье будут судить подростков, которые сожгли Библию - РИА Новости, 31.07.2024

На Ставрополье будут судить подростков, которые сожгли Библию

Дело трех подростков, которые сожгли Библию, передано в суд в Ставропольском крае, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:03

2024-07-31T13:03

2024-07-31T13:03

происшествия

ставропольский край

новоалександровск

новоалександровский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 31 июл - РИА Новости. Дело трех подростков, которые сожгли Библию, передано в суд в Ставропольском крае, сообщила прокуратура региона. Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске в Ставрополье. По данным следствия, они сняли это на видео и опубликовали, публично оскорбив религиозные чувства верующих. Юношей задержали, они признали свою вину и извинились на камеру. "Прокурор Новоалександровского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Фигуранты обвиняются по части 1 статьи 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В ходе следствия в отношении молодых людей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240719/bloger-1960654857.html

ставропольский край

новоалександровск

новоалександровский район

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происшествия, ставропольский край, новоалександровск, новоалександровский район, следственный комитет россии (ск рф)