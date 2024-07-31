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На Ставрополье будут судить подростков, которые сожгли Библию - РИА Новости, 31.07.2024
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13:03 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/stavropole-1963163813.html
На Ставрополье будут судить подростков, которые сожгли Библию
На Ставрополье будут судить подростков, которые сожгли Библию - РИА Новости, 31.07.2024
На Ставрополье будут судить подростков, которые сожгли Библию
Дело трех подростков, которые сожгли Библию, передано в суд в Ставропольском крае, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:03
2024-07-31T13:03
происшествия
ставропольский край
новоалександровск
новоалександровский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 31 июл - РИА Новости. Дело трех подростков, которые сожгли Библию, передано в суд в Ставропольском крае, сообщила прокуратура региона. Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске в Ставрополье. По данным следствия, они сняли это на видео и опубликовали, публично оскорбив религиозные чувства верующих. Юношей задержали, они признали свою вину и извинились на камеру. &quot;Прокурор Новоалександровского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу&quot;, - говорится в сообщении.Фигуранты обвиняются по части 1 статьи 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В ходе следствия в отношении молодых людей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ставропольский край
новоалександровск
новоалександровский район
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происшествия, ставропольский край, новоалександровск, новоалександровский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Новоалександровск, Новоалександровский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье будут судить подростков, которые сожгли Библию

Прокуратура Ставрополья передала в суд дело 3 подростков, которые сожгли Библию

© СУ СК России по Ставропольскому краюПодозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео
Подозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© СУ СК России по Ставропольскому краю
Подозреваемый в сожжении Библии в Ставропольском крае. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 31 июл - РИА Новости. Дело трех подростков, которые сожгли Библию, передано в суд в Ставропольском крае, сообщила прокуратура региона.
Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении троих молодых людей, которые сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске в Ставрополье. По данным следствия, они сняли это на видео и опубликовали, публично оскорбив религиозные чувства верующих. Юношей задержали, они признали свою вину и извинились на камеру.
«

"Прокурор Новоалександровского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Фигуранты обвиняются по части 1 статьи 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В ходе следствия в отношении молодых людей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияСтавропольский крайНовоалександровскНовоалександровский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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