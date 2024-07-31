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Осужденные в США россияне остаются под стражей, заявил источник
Осужденные в США россияне остаются под стражей, заявил источник - РИА Новости, 31.07.2024
Осужденные в США россияне остаются под стражей, заявил источник
Граждане России, чьи имена исчезли из баз данных американский тюрем, по-прежнему находятся под стражей в США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T23:57
2024-07-31T23:57
2024-07-31T23:57
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Граждане России, чьи имена исчезли из баз данных американский тюрем, по-прежнему находятся под стражей в США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ответчики находятся под стражей в США", - сказал собеседник, комментируя исчезновение данных о находящихся в местах лишения свободы гражданах РФ из электронной базы данных Федерального бюро тюрем США. Данные о россиянах пропали на фоне спекуляций о возможности проведения крупного обмена заключенными между РФ и США. Госдепартамент и Федеральное бюро тюрем США не ответили на письменный запрос РИА Новости по данной тематике.
https://ria.ru/20240731/ssha-1963235696.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Государственный департамент США
Осужденные в США россияне остаются под стражей, заявил источник
Россияне, чьи имена пропали из баз данных тюрем США, остаются под стражей