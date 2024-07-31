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США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
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23:42 31.07.2024 (обновлено: 23:53 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/ssha-1963319117.html
США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС
США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024
США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС
США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, убитого ранее в Тегеране, заявил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T23:42
2024-07-31T23:53
в мире
сша
хамас
оон
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ООН, 31 июл – РИА Новости. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, убитого ранее в Тегеране, заявил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд."Соединенные Штаты не знали и не были причастны к смерти лидера ХАМАС Исмаила Хании", – сказал Вуд на заседании СБ ООН.При этом он отметил, что США не обладают независимым подтверждением заявлений движения о его гибели.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240731/khaniya-1963221945.html
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в мире, сша, хамас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, США, ХАМАС, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС

Зампостпреда в ООН заявил о непричастности США к гибели главы политбюро ХАМАС

© AP Photo / Mohammed ZaatariПортрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 31 июл – РИА Новости. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, убитого ранее в Тегеране, заявил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
"Соединенные Штаты не знали и не были причастны к смерти лидера ХАМАС Исмаила Хании", – сказал Вуд на заседании СБ ООН.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Иран пообещал, что заставит раскаяться убийц главы политбюро ХАМАС
Вчера, 15:56
При этом он отметил, что США не обладают независимым подтверждением заявлений движения о его гибели.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю, пишут СМИ
Вчера, 22:21
 
В миреСШАХАМАСООНУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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