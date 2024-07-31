США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС
Зампостпреда в ООН заявил о непричастности США к гибели главы политбюро ХАМАС
© AP Photo / Mohammed ZaatariПортрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан. Архивное фото
ООН, 31 июл – РИА Новости. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, убитого ранее в Тегеране, заявил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
"Соединенные Штаты не знали и не были причастны к смерти лидера ХАМАС Исмаила Хании", – сказал Вуд на заседании СБ ООН.
При этом он отметил, что США не обладают независимым подтверждением заявлений движения о его гибели.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.