https://ria.ru/20240731/ssha-1963319117.html

США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС

США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024

США заявили о непричастности к гибели главы политбюро ХАМАС

США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, убитого ранее в Тегеране, заявил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T23:42

2024-07-31T23:42

2024-07-31T23:53

в мире

сша

хамас

оон

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963221599_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_25b7b803b6f370f7b3ee9ce431a1578e.jpg

ООН, 31 июл – РИА Новости. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, убитого ранее в Тегеране, заявил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд."Соединенные Штаты не знали и не были причастны к смерти лидера ХАМАС Исмаила Хании", – сказал Вуд на заседании СБ ООН.При этом он отметил, что США не обладают независимым подтверждением заявлений движения о его гибели.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963221945.html

https://ria.ru/20240731/iran-1963312176.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, хамас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране