Россия должна оплатить восстановление Украины, заявили в США
Прицкер: США хотят возложить ответственность за восстановление Украины на Россию
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. США считают, что основная доля финансовой ответственности за послевоенное восстановление Украины должна быть возложена на Россию, заявила в среду спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.
"Что касается долгосрочной перспективы, то справедливость требует того, чтобы основная часть финансового бремени за восстановление Украины после войны легла на Россию. Вместе с тем, мы не должны позволить, чтобы эта обязанность затмила роль частного капитала в усилиях по достижению Украиной экономического процветания", - сказала Прицкер, выступая на тематической дискуссии в базирующемся в Вашингтоне аналитическом Институте Брукингса.
По мнению чиновницы, краткосрочные финансовые потребности Киева должны покрываться за счет доходов от замороженных на Западе суверенных российских активов. "Эти средства могут быть направлены на военные и экономические потребности, а также нужды, связанные с восстановлением страны в ближнесрочной перспективе", - указала Прицкер.
При этом она отдельно отметила, что примерно две трети от украинской территории никак не пострадали от нынешнего конфликта.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.