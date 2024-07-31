https://ria.ru/20240731/ssha-1963235696.html
Из базы американского бюро тюрем исчезли данные о российских заключенных
Из базы американского бюро тюрем исчезли данные о российских заключенных - РИА Новости, 31.07.2024
Из базы американского бюро тюрем исчезли данные о российских заключенных
Данные о некоторых из отбывающих тюремное наказание в США гражданах РФ исчезли из базы данных Федерального бюро тюрем на фоне спекуляций о вероятно готовящемся... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:41
2024-07-31T16:41
2024-07-31T16:42
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Данные о некоторых из отбывающих тюремное наказание в США гражданах РФ исчезли из базы данных Федерального бюро тюрем на фоне спекуляций о вероятно готовящемся обмене заключенными, передает корреспондент РИА Новости. Ранее предположение о том, что Россия и страны Запада "близки" к проведению масштабного обмена заключенными выразили ряд западных СМИ, включая информационное агентство Рейтер. При этом по официальной линии представители РФ и США на эту тему ничего не заявляли. По состоянию на утро среды поиск данных в электронной базе американского ведомства, в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США, не принес результатов. В то же время, информация о других россиянах, например, о хакере Владимире Дунаеве, по-прежнему доступна – мужчина остается под стражей в тюрьме Terminal Island в Лос-Анджелесе. РИА Новости обратилось за разъяснениями по данному поводу в Федеральное бюро тюрем и госдепартамент США, однако на момент написания данного материала агентство не получило какого-либо комментария.
https://ria.ru/20240626/obmen-1955567323.html
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в мире, сша, россия, лос-анджелес, александр винник, владислав клюшин
В мире, США, Россия, Лос-Анджелес, Александр Винник, Владислав Клюшин
Из базы американского бюро тюрем исчезли данные о российских заключенных
В США исчезли данные о российских заключенных на фоне спекуляций об обмене