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Результаты выборов США не изменят внешнюю политику, считает экономист - РИА Новости, 31.07.2024
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15:49 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/ssha-1963220143.html
Результаты выборов США не изменят внешнюю политику, считает экономист
Результаты выборов США не изменят внешнюю политику, считает экономист - РИА Новости, 31.07.2024
Результаты выборов США не изменят внешнюю политику, считает экономист
Результаты предстоящих президентских выборов в США не смогут значительно изменить внешнеполитический курс страны, заявил известный американский экономист и... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:49
2024-07-31T15:49
в мире
сша
ближний восток
израиль
дональд трамп
джо байден
камала харрис
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Результаты предстоящих президентских выборов в США не смогут значительно изменить внешнеполитический курс страны, заявил известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью итальянской газете Fatto Quotidiano. "Американская внешняя политика следует долгосрочной стратегии, которая была разработана аппаратом государственной безопасности. Я говорю о структуре, в которую входят ЦРУ, Агентство национальной безопасности, вооруженные силы, комитеты конгресса по обороне и военная промышленность. Этот сектор насчитывает триллион долларов, не думаю, что президентские выборы многое изменят на этом направлении", - заявил Сакс. По его словам, экс-президент США Дональд Трамп, находясь у власти, не разрешил ни один конфликт, а при действующем главе американского государства Джо Байдене ситуация "по всем фронтам" только ухудшилась. Нынешний вице-президент Камала Харрис, по мнению Сакса, и вовсе не имеет опыта во внешней политике. "Мне кажется, что ни один о из двух кандидатов не в состоянии изменить американскую внешнюю политику", - резюмировал американский экономист. Сакс при этом выразил надежду, что, "возможно, в какой-то момент" аппарат государственной безопасности осознает, что "трата семи триллионов долларов и миллионов людей на американские войны была ошибкой". Эксперт добавил, что США на самом деле не стремятся к деэскалации на Ближнем Востоке, поскольку продолжают поставлять вооружения Израилю. "Если бы они прекратили это делать, война в Газе закончилась бы за один день", - подчеркнул он. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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сша
ближний восток
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в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, джо байден, камала харрис, центральное разведывательное управление (цру), колумбийский университет
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Колумбийский университет
Результаты выборов США не изменят внешнюю политику, считает экономист

Экономист Сакс: результаты президентских выборов США не изменят внешнюю политику

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Результаты предстоящих президентских выборов в США не смогут значительно изменить внешнеполитический курс страны, заявил известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью итальянской газете Fatto Quotidiano.
"Американская внешняя политика следует долгосрочной стратегии, которая была разработана аппаратом государственной безопасности. Я говорю о структуре, в которую входят ЦРУ, Агентство национальной безопасности, вооруженные силы, комитеты конгресса по обороне и военная промышленность. Этот сектор насчитывает триллион долларов, не думаю, что президентские выборы многое изменят на этом направлении", - заявил Сакс.
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По его словам, экс-президент США Дональд Трамп, находясь у власти, не разрешил ни один конфликт, а при действующем главе американского государства Джо Байдене ситуация "по всем фронтам" только ухудшилась. Нынешний вице-президент Камала Харрис, по мнению Сакса, и вовсе не имеет опыта во внешней политике.
"Мне кажется, что ни один о из двух кандидатов не в состоянии изменить американскую внешнюю политику", - резюмировал американский экономист.
Сакс при этом выразил надежду, что, "возможно, в какой-то момент" аппарат государственной безопасности осознает, что "трата семи триллионов долларов и миллионов людей на американские войны была ошибкой".
Эксперт добавил, что США на самом деле не стремятся к деэскалации на Ближнем Востоке, поскольку продолжают поставлять вооружения Израилю.
"Если бы они прекратили это делать, война в Газе закончилась бы за один день", - подчеркнул он.
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Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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