Результаты выборов США не изменят внешнюю политику, считает экономист
Экономист Сакс: результаты президентских выборов США не изменят внешнюю политику
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Результаты предстоящих президентских выборов в США не смогут значительно изменить внешнеполитический курс страны, заявил известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью итальянской газете Fatto Quotidiano.
"Американская внешняя политика следует долгосрочной стратегии, которая была разработана аппаратом государственной безопасности. Я говорю о структуре, в которую входят ЦРУ, Агентство национальной безопасности, вооруженные силы, комитеты конгресса по обороне и военная промышленность. Этот сектор насчитывает триллион долларов, не думаю, что президентские выборы многое изменят на этом направлении", - заявил Сакс.
По его словам, экс-президент США Дональд Трамп, находясь у власти, не разрешил ни один конфликт, а при действующем главе американского государства Джо Байдене ситуация "по всем фронтам" только ухудшилась. Нынешний вице-президент Камала Харрис, по мнению Сакса, и вовсе не имеет опыта во внешней политике.
"Мне кажется, что ни один о из двух кандидатов не в состоянии изменить американскую внешнюю политику", - резюмировал американский экономист.
Сакс при этом выразил надежду, что, "возможно, в какой-то момент" аппарат государственной безопасности осознает, что "трата семи триллионов долларов и миллионов людей на американские войны была ошибкой".
Эксперт добавил, что США на самом деле не стремятся к деэскалации на Ближнем Востоке, поскольку продолжают поставлять вооружения Израилю.
"Если бы они прекратили это делать, война в Газе закончилась бы за один день", - подчеркнул он.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.