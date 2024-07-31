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"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 31.07.2024
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09:21 31.07.2024 (обновлено: 14:33 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/ssha-1963085553.html
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 31.07.2024
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России
Правительству США следует изменить курс в отношении России, пишет в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:21
2024-07-31T14:33
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительству США следует изменить курс в отношении России, пишет в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон."Необходимо пересмотреть отношения с Россией. Стремление к смене власти в Москве — опасная авантюра, равно как и продолжать разрешать Украине использовать американскую технику для нанесения ударов вглубь территории России", — отметил он.Лоусон подчеркнул, что нынешняя политика Белого дома увеличивает риски катастрофической ядерной эскалации. По мнению эксперта, изменить нынешнюю ситуацию под силу кандидатам от республиканцев Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения переживают наихудший период в своей истории.
https://ria.ru/20240730/evrosoyuz-1962850407.html
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России

NI: США должны пересмотреть отношения с Россией

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительству США следует изменить курс в отношении России, пишет в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.
"Необходимо пересмотреть отношения с Россией. Стремление к смене власти в Москве опасная авантюра, равно как и продолжать разрешать Украине использовать американскую технику для нанесения ударов вглубь территории России", — отметил он.
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Лоусон подчеркнул, что нынешняя политика Белого дома увеличивает риски катастрофической ядерной эскалации. По мнению эксперта, изменить нынешнюю ситуацию под силу кандидатам от республиканцев Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения переживают наихудший период в своей истории.
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