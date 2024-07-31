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"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России

"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 31.07.2024

"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России

Правительству США следует изменить курс в отношении России, пишет в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:21

2024-07-31T09:21

2024-07-31T14:33

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительству США следует изменить курс в отношении России, пишет в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон."Необходимо пересмотреть отношения с Россией. Стремление к смене власти в Москве — опасная авантюра, равно как и продолжать разрешать Украине использовать американскую технику для нанесения ударов вглубь территории России", — отметил он.Лоусон подчеркнул, что нынешняя политика Белого дома увеличивает риски катастрофической ядерной эскалации. По мнению эксперта, изменить нынешнюю ситуацию под силу кандидатам от республиканцев Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения переживают наихудший период в своей истории.

https://ria.ru/20240730/evrosoyuz-1962850407.html

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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков