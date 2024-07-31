https://ria.ru/20240731/ssha-1963085553.html
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 31.07.2024
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России
Правительству США следует изменить курс в отношении России, пишет в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:21
2024-07-31T09:21
2024-07-31T14:33
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительству США следует изменить курс в отношении России, пишет в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон."Необходимо пересмотреть отношения с Россией. Стремление к смене власти в Москве — опасная авантюра, равно как и продолжать разрешать Украине использовать американскую технику для нанесения ударов вглубь территории России", — отметил он.Лоусон подчеркнул, что нынешняя политика Белого дома увеличивает риски катастрофической ядерной эскалации. По мнению эксперта, изменить нынешнюю ситуацию под силу кандидатам от республиканцев Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения переживают наихудший период в своей истории.
https://ria.ru/20240730/evrosoyuz-1962850407.html
https://ria.ru/20240730/evropa-1962879009.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России
NI: США должны пересмотреть отношения с Россией