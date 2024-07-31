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В СМИ назвали идею возобновления ядерных испытаний США наивной - РИА Новости, 31.07.2024
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08:50 31.07.2024 (обновлено: 09:49 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/ssha-1963079707.html
В СМИ назвали идею возобновления ядерных испытаний США наивной
В СМИ назвали идею возобновления ядерных испытаний США наивной - РИА Новости, 31.07.2024
В СМИ назвали идею возобновления ядерных испытаний США наивной
Идея возобновления США испытаний ядерного оружия наивна, поскольку Россия и Китай, наверняка, последуют их примеру и станут ещё более боеспособными, сообщает... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:50
2024-07-31T09:49
в мире
космос - риа наука
сша
россия
китай
роберт о'брайен
барак обама
эрнест мониз
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Идея возобновления США испытаний ядерного оружия наивна, поскольку Россия и Китай, наверняка, последуют их примеру и станут ещё более боеспособными, сообщает журнал Foreign Affairs. В конце июня бывший советник экс-президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в статье для журнала Foreign Affairs призвал к возобновлению американских ядерных испытаний в случае переизбрания Трампа. Он аргументировал это тем, что такая мера якобы поможет США противостоять России и КНР. "Если бы вторая администрация Трампа возобновила ядерные испытания, Россия и Китай, несомненно, последовали бы их примеру... В результате противники США, обладающие ядерным оружием, станут ещё более боеспособными... Если США первыми предпримут попытку возобновить испытания ядерного оружия, они быстро поймут, насколько наивными они были", - говорится в сообщении. Как отмечает журнал, наивная вера в то, что возобновление ядерных испытаний укрепит лидерство США, порождает давнюю традицию их "недальновидного мышления", при которой политики не способны планировать более чем на один шаг вперед. Ранее журнал Foreign Affairs сообщал, что бывший министр энергетики США в администрации экс-президента Барака Обамы Эрнест Мониз назвал предложение о возобновлении ядерных испытаний "ужасной идеей". По его мнению, новые испытания не добавят США безопасности. Аналогичную точку зрения изложил и бывший директор национальной оружейной лаборатории США в Лос-Аламосе Зигфрид Хекер, который считает, что новые испытания - это рискованный компромисс между внутренними приобретениями и глобальными потерями. США, по его словам, потеряют больше, чем их соперники в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240518/ssha-1946817751.html
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в мире, космос - риа наука, сша, россия, китай, роберт о'брайен, барак обама, эрнест мониз
В мире, Космос - РИА Наука, США, Россия, Китай, Роберт О'Брайен, Барак Обама, Эрнест Мониз
В СМИ назвали идею возобновления ядерных испытаний США наивной

Foreign Affairs: идея возобновления США испытаний ядерного оружия наивна

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Идея возобновления США испытаний ядерного оружия наивна, поскольку Россия и Китай, наверняка, последуют их примеру и станут ещё более боеспособными, сообщает журнал Foreign Affairs.
В конце июня бывший советник экс-президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в статье для журнала Foreign Affairs призвал к возобновлению американских ядерных испытаний в случае переизбрания Трампа. Он аргументировал это тем, что такая мера якобы поможет США противостоять России и КНР.
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"Если бы вторая администрация Трампа возобновила ядерные испытания, Россия и Китай, несомненно, последовали бы их примеру... В результате противники США, обладающие ядерным оружием, станут ещё более боеспособными... Если США первыми предпримут попытку возобновить испытания ядерного оружия, они быстро поймут, насколько наивными они были", - говорится в сообщении.
Как отмечает журнал, наивная вера в то, что возобновление ядерных испытаний укрепит лидерство США, порождает давнюю традицию их "недальновидного мышления", при которой политики не способны планировать более чем на один шаг вперед.
Ранее журнал Foreign Affairs сообщал, что бывший министр энергетики США в администрации экс-президента Барака Обамы Эрнест Мониз назвал предложение о возобновлении ядерных испытаний "ужасной идеей". По его мнению, новые испытания не добавят США безопасности.
Аналогичную точку зрения изложил и бывший директор национальной оружейной лаборатории США в Лос-Аламосе Зигфрид Хекер, который считает, что новые испытания - это рискованный компромисс между внутренними приобретениями и глобальными потерями. США, по его словам, потеряют больше, чем их соперники в ядерной сфере.
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В миреКосмос - РИА НаукаСШАРоссияКитайРоберт О'БрайенБарак ОбамаЭрнест Мониз
 
 
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