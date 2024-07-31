https://ria.ru/20240731/ssha-1963051221.html

США хотят создать новый сухопутный маршрут из Центральной Азии

США хотят создать новый сухопутный маршрут из Центральной Азии - РИА Новости, 31.07.2024

США хотят создать новый сухопутный маршрут из Центральной Азии

США рассматривают возможность создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T00:57

2024-07-31T00:57

2024-07-31T05:42

россия

центральная азия

китай

агентство по международному развитию сша

армения

азербайджан

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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. США рассматривают возможность создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая, заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен."Страны Центральной Азии невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки, по сути, лежат через Россию или Китай. Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая", — сказал О'Брайен, выступая в сенатском комитете по иностранным делам.Ранее в июле заместитель помощника главы Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что США благодаря расширенному финансированию в 2025 году могут стать "надежной альтернативой" России и Китаю для стран Центральной Азии.

https://ria.ru/20230928/gruppa-1899256709.html

россия

центральная азия

китай

армения

азербайджан

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россия, центральная азия, китай, агентство по международному развитию сша, армения, азербайджан