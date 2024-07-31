https://ria.ru/20240731/sovfed-1963252810.html

Совфед рассмотрит закон о прекращении приобретенного гражданства

Совфед рассмотрит закон о прекращении приобретенного гражданства - РИА Новости, 31.07.2024

Совфед рассмотрит закон о прекращении приобретенного гражданства

Сенаторы на заседании 2 августа рассмотрят закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:43

2024-07-31T17:43

2024-07-31T17:43

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании 2 августа рассмотрят закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет, говорится в повестке. Ранее в среду Госдума на пленарном заседании приняла закон о прекращении приобретенного гражданства за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. В документе отмечается, что базовые законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве Российской Федерации" дополняются диспозитивной нормой, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения этого гражданства. Законом также предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Для этого в документе предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ, и планируется организация принесения присяги гражданина.

https://ria.ru/20240731/mvd-1963228308.html

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