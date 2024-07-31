https://ria.ru/20240731/sovetnik-1963049604.html

Старший советник Байдена покидает Белый дом

Старший советник Байдена покидает Белый дом - РИА Новости, 31.07.2024

Старший советник Байдена покидает Белый дом

Старший советник президента США Анита Данн покидает администрацию Белого дома, следует из заявления американского лидера Джо Байдена. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T00:21

2024-07-31T00:21

2024-07-31T00:21

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Старший советник президента США Анита Данн покидает администрацию Белого дома, следует из заявления американского лидера Джо Байдена. "Я глубоко ценю ее советы и дружбу и буду и дальше полагаться на партнерство с ней и инсайты по мере завершения работы", - говорится в опубликованном письме Байдена в связи с уходом Данн. Президент подчеркнул, что Данн являлась одним из ключевых высокопоставленных членов его кампании и внесла свой вклад в победу на выборах 2020 года, с тех пор оставаясь "бесценной частью" Белого дома. По данным корреспондентов пула Белого дома, после ухода из президентской администрации Данн займется поддержкой избирательной кампании вице-президента США Камалы Харрис перед предстоящими выборами в ноябре 2024 года. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240221/bayden-1928624575.html

https://ria.ru/20240114/kerri-1921226875.html

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в мире, сша, огайо, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024