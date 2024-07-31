https://ria.ru/20240731/sochi-1963206044.html
Следователи проверяют сферу ритуальных услуг в Сочи
Следователи проверяют сферу ритуальных услуг в Сочи - РИА Новости, 31.07.2024
Следователи проверяют сферу ритуальных услуг в Сочи
Следствие по делу о коррупции в сфере ритуальных услуг ведется в Сочи, к нему могут оказаться причастны советник мэра Сочи Родион Пищур и начальник похоронного... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:04
2024-07-31T15:04
2024-07-31T15:04
происшествия
сочи
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СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Следствие по делу о коррупции в сфере ритуальных услуг ведется в Сочи, к нему могут оказаться причастны советник мэра Сочи Родион Пищур и начальник похоронного отдела департамента городского хозяйства администрации Сочи Станислав Гармаш. Ранее в ряде СМИ и соцсетях сообщалось о задержании Пищура - якобы он и Гармаш вымогали деньги за места на городских кладбищах. "Ведется следствие. Администрацией города Сочи будет оказано все необходимое содействие", - сказали РИА Новости в администрации города на просьбу прокомментировать возможный интерес правоохранителей к Гармашу и Пищуру.
https://ria.ru/20240718/stavropole-1960427100.html
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происшествия, сочи
Следователи проверяют сферу ритуальных услуг в Сочи
В Сочи ведут следствие по делу о коррупции в сфере ритуальных услуг
СОЧИ, 31 июл – РИА Новости. Следствие по делу о коррупции в сфере ритуальных услуг ведется в Сочи, к нему могут оказаться причастны советник мэра Сочи Родион Пищур и начальник похоронного отдела департамента городского хозяйства администрации Сочи Станислав Гармаш.
Ранее в ряде СМИ и соцсетях сообщалось о задержании Пищура - якобы он и Гармаш вымогали деньги за места на городских кладбищах.
"Ведется следствие. Администрацией города Сочи будет оказано все необходимое содействие", - сказали РИА Новости в администрации города на просьбу прокомментировать возможный интерес правоохранителей к Гармашу и Пищуру.