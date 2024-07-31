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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 31.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в среду в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:35
2024-07-31T15:35
2024-07-31T15:35
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Общественное": в Кривом Роге прогремели взрывы