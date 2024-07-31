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СМИ: взрыв прозвучал в Павлограде на фоне воздушной тревоги
СМИ: взрыв прозвучал в Павлограде на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: взрыв прозвучал в Павлограде на фоне воздушной тревоги
Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T00:13
2024-07-31T00:13
2024-07-31T00:13
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
павлоград
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Павлограде Днепропетровской области звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. В Днепропетровской области с 21.53 30 июля звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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днепропетровская область, павлоград, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Павлоград, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: взрыв прозвучал в Павлограде на фоне воздушной тревоги
"Общественное": сообщают о взрыве в Павлограде на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"В Павлограде Днепропетровской области звучат взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
В Днепропетровской области с 21.53 30 июля звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.