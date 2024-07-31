https://ria.ru/20240731/shivyrev-1963057091.html

Умер актер Тимур Шивырев

Умер актер Тимур Шивырев - РИА Новости, 31.07.2024

Умер актер Тимур Шивырев

Умер актер Саратовского областного театра оперетты Тимур Шивырев, об этом сообщила на своей странице в "ВКонтакте" пресс-служба театра. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T02:09

2024-07-31T02:09

2024-07-31T02:09

культура

барнаул

энгельс

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Умер актер Саратовского областного театра оперетты Тимур Шивырев, об этом сообщила на своей странице в "ВКонтакте" пресс-служба театра.Шивырева не стало 29 июля."Ушел из жизни артист хора Саратовского театра оперетты Тимур Шивырев. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.Тимур Шивырев родился в 1991 году. Окончил Алтайский музыкальный колледж в Барнауле и Саратовскую консерваторию.Саратовский областной оперетты создан в 1968 году, находится в городе Энгельс.

барнаул

энгельс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

барнаул, энгельс