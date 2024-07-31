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Умер актер Тимур Шивырев
Умер актер Тимур Шивырев - РИА Новости, 31.07.2024
Умер актер Тимур Шивырев
Умер актер Саратовского областного театра оперетты Тимур Шивырев, об этом сообщила на своей странице в "ВКонтакте" пресс-служба театра. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T02:09
2024-07-31T02:09
2024-07-31T02:09
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Умер актер Саратовского областного театра оперетты Тимур Шивырев, об этом сообщила на своей странице в "ВКонтакте" пресс-служба театра.Шивырева не стало 29 июля."Ушел из жизни артист хора Саратовского театра оперетты Тимур Шивырев. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.Тимур Шивырев родился в 1991 году. Окончил Алтайский музыкальный колледж в Барнауле и Саратовскую консерваторию.Саратовский областной оперетты создан в 1968 году, находится в городе Энгельс.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
барнаул, энгельс
Культура, Барнаул, Энгельс