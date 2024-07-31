Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Тимур Шивырев - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:09 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/shivyrev-1963057091.html
Умер актер Тимур Шивырев
Умер актер Тимур Шивырев - РИА Новости, 31.07.2024
Умер актер Тимур Шивырев
Умер актер Саратовского областного театра оперетты Тимур Шивырев, об этом сообщила на своей странице в "ВКонтакте" пресс-служба театра. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T02:09
2024-07-31T02:09
культура
барнаул
энгельс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/96/1526479613_0:158:2917:1799_1920x0_80_0_0_7e5a020b56c0bb7b44f7d4d2279567ab.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Умер актер Саратовского областного театра оперетты Тимур Шивырев, об этом сообщила на своей странице в "ВКонтакте" пресс-служба театра.Шивырева не стало 29 июля."Ушел из жизни артист хора Саратовского театра оперетты Тимур Шивырев. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.Тимур Шивырев родился в 1991 году. Окончил Алтайский музыкальный колледж в Барнауле и Саратовскую консерваторию.Саратовский областной оперетты создан в 1968 году, находится в городе Энгельс.
барнаул
энгельс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/96/1526479613_153:0:2764:1958_1920x0_80_0_0_5bd854f63a622a909279a23c70261e09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
барнаул, энгельс
Культура, Барнаул, Энгельс
Умер актер Тимур Шивырев

Умер актер Саратовского областного театра оперетты Тимур Шивырев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Умер актер Саратовского областного театра оперетты Тимур Шивырев, об этом сообщила на своей странице в "ВКонтакте" пресс-служба театра.
Шивырева не стало 29 июля.
«
"Ушел из жизни артист хора Саратовского театра оперетты Тимур Шивырев. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Тимур Шивырев родился в 1991 году. Окончил Алтайский музыкальный колледж в Барнауле и Саратовскую консерваторию.
Саратовский областной оперетты создан в 1968 году, находится в городе Энгельс.
 
КультураБарнаулЭнгельс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала