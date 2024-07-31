https://ria.ru/20240731/sever-1963167273.html

Группировка "Север" отразила две контратаки противника

Группировка "Север" отразила две контратаки противника - РИА Новости, 31.07.2024

Группировка "Север" отразила две контратаки противника

Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение украинским формированиям в районах Тихого, Липцов, Старицы и Волчанска в Харьковской... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:17

2024-07-31T13:17

2024-07-31T13:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение украинским формированиям в районах Тихого, Липцов, Старицы и Волчанска в Харьковской области, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 350 военных, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Тихое, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в течение прошедших суток были отражены две контратаки штурмовых групп противника."Потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 122 мм гаубица Д-30, 100 мм пушка "Рапира". Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240731/germaniya-1963166842.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины