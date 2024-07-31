https://ria.ru/20240731/sever-1963167273.html
Группировка "Север" отразила две контратаки противника
Группировка "Север" отразила две контратаки противника - РИА Новости, 31.07.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки противника
Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение украинским формированиям в районах Тихого, Липцов, Старицы и Волчанска в Харьковской... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:17
2024-07-31T13:17
2024-07-31T13:23
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безопасность
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение украинским формированиям в районах Тихого, Липцов, Старицы и Волчанска в Харьковской области, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 350 военных, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Тихое, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в течение прошедших суток были отражены две контратаки штурмовых групп противника."Потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 122 мм гаубица Д-30, 100 мм пушка "Рапира". Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240731/germaniya-1963166842.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" отразила две контратаки противника
ВСУ потеряли до 350 военных в зоне ответственности группировки "Север"