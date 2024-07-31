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Более 20 тысяч человек посетили "Новый Херсонес" в первый день работы - РИА Новости, 31.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:41 31.07.2024 (обновлено: 12:23 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/sevastopol-1963079108.html
Более 20 тысяч человек посетили "Новый Херсонес" в первый день работы
Более 20 тысяч человек посетили "Новый Херсонес" в первый день работы - РИА Новости, 31.07.2024
Более 20 тысяч человек посетили "Новый Херсонес" в первый день работы
Первыми посетителями "Нового Херсонеса" в Севастополе стали более 20 тысяч человек, сообщили в Telegram-канале культурно-просветительского комплекса. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:41
2024-07-31T12:23
культура
севастополь
новороссия
херсонес
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
что посмотреть
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Первыми посетителями "Нового Херсонеса" в Севастополе стали более 20 тысяч человек, сообщили в Telegram-канале культурно-просветительского комплекса. "За первый день работы музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" посетило более 20 тысяч человек. Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России", – говорится в сообщении. В "Новом Херсонесе" напомнили, что центр работает в тестовом режиме, который позволяет выявить и исправить все недостатки. В комплексе попросили туристов высказывать свои комментарии и предложения в формах обратной связи. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек, но пока будет работать в тестовом режиме. Двадцать восьмого июля прошла торжественная церемония освящения комплекса, в этот день прошел большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру. Для входа нужно пройти регистрацию на сайте херсонес.рф на определенное время, посещение комплекса бесплатное. Плата будет взиматься за вход в музеи, при этом для жителей Крыма и Севастополя введены льготы.
https://ria.ru/20240730/posetiteli-1962871057.html
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севастополь, новороссия, херсонес, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), что посмотреть
Культура, Севастополь, Новороссия, Херсонес, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), что посмотреть
Более 20 тысяч человек посетили "Новый Херсонес" в первый день работы

Более 20 тысяч человек посетили музейный комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОткрытие музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. 30 июля 2024
Открытие музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе. 30 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Открытие музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. 30 июля 2024
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Первыми посетителями "Нового Херсонеса" в Севастополе стали более 20 тысяч человек, сообщили в Telegram-канале культурно-просветительского комплекса.
«
"За первый день работы музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" посетило более 20 тысяч человек. Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России", – говорится в сообщении.
Музейно-парковый комплекс Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Первые посетители восторженно отозвались о "Новом Херсонесе"
30 июля, 11:17
В "Новом Херсонесе" напомнили, что центр работает в тестовом режиме, который позволяет выявить и исправить все недостатки. В комплексе попросили туристов высказывать свои комментарии и предложения в формах обратной связи.
Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек, но пока будет работать в тестовом режиме.
Двадцать восьмого июля прошла торжественная церемония освящения комплекса, в этот день прошел большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру.
Для входа нужно пройти регистрацию на сайте херсонес.рф на определенное время, посещение комплекса бесплатное. Плата будет взиматься за вход в музеи, при этом для жителей Крыма и Севастополя введены льготы.
Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Туристы из Москвы и Петербурга оценили "Новый Херсонес"
30 июля, 13:50
 
КультураСевастопольНовороссияХерсонесВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)что посмотреть
 
 
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